Kütahya Tasarım Teknokent Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Yerel

Kütahya Dumlupınar Tasarım Teknoloji Geliştirme Bölgesi bünyesinde faaliyet gösteren Kütahya Tasarım Teknokent'in Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı, 11 Şubat 2025 tarihinde Altıntaş Belediyesi ve Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Altıntaş Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan toplantıya, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (KDPÜ) Rektörü ve Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak başkanlık etti. Toplantıda, Kütahya Tasarım Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Durmuş Özdemir tarafından sunum yapılarak gündem maddeleri ele alındı.

Ev sahipliğini Altıntaş Belediye Başkanı Hikmet Tunç ve Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Göksel Ilgaz'ın üstlendiği toplantıda, Teknokent'in gelişimine yönelik stratejik kararlar masaya yatırıldı.

Geniş katılım sağlandı

Toplantıya; İl Özel İdare Genel Sekreteri ve Teknokent Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mücahit Eracar, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası'nı temsilen Mustafa Selman Hatipoğlu, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Müdür Yardımcısı Harun Kara, Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi'ni temsilen Mustafa Yenipazar, Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası'nı temsilen Hasan Özyaşar ve KDPÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özer Aydın katılım sağladı.

Yeni firmalar Teknokent'e dahil edilecek

Toplantıda, 2027 yılı stratejik planı değerlendirilirken, Teknokent bünyesindeki aktif projelerin artırılması için proje personeli istihdamı konusuna da öncelik verildi. Ayrıca, Teknokent'e yeni katılacak 10 firmanın projelerinin değerlendirme süreci tamamlanarak kabul kararı alındı. Çalışanlar ve öğrencilerin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla toplu taşıma seferlerinin sıklaştırılması yönünde de önemli adımlar atıldı.

Teknokent'in gelişimine yönelik alınan kararların ardından toplantı, yemek ikramı ile sona erdi. - KÜTAHYA