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Kütahya terörle mücadelede 40 yılda 201 evladını şehit verdi - Son Dakika
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Kütahya terörle mücadelede 40 yılda 201 evladını şehit verdi

Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şube Başkanı Ahmet Asım Okat, Kütahya'nın 40 yıllık terörle mücadelede 201 evladını şehit verdiğini bildirdi. Okat, terör olaylarında 1980 yılından bu yana asker ve polis olmak üzere 300'ün üzerinde Kütahyalı'nın da gazi olduğunu ifade etti. Başkan Okat, dernek olarak şehitlerin anısını yaşatmak için bir anı köşesi ve müze oluşturduklarını belirtti.

Kütahya terörle mücadelede 40 yılda 201 evladını şehit verdi
17.01.2024 - 11:38,  Güncelleme: 11:46
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Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şube Başkanı Ahmet Asım Okat, Kütahya'nın 40 yıllık terörle mücadelede 201 evladını şehit verdiğini bildirdi.

Okat, terör olaylarında 1980 yılından bu yana asker ve polis olmak üzere 300'ün üzerinde Kütahyalı'nın da gazi olduğunu ifade etti. Başkan Okat, "Terörün ilk zamanlarında öğretmenlerimize çok büyük saldırılar oluyordu. Bu tarihler arasında da 4 tane Kütahyalı şehit öğretmenimiz var. Onun haricinde terörle mücadele kapsamında 11 tane polis şehidimiz var. Diğerleri hem muvazzaf hem er olarak görev yaparken şehit olan arkadaşlarımız. Tamamı 201 şehidimiz" dedi.

"Üyesinin çoğalmasını istemeyen tek derneğiz"

Üye sayısının artmasını istemeyen tek sivil toplum kuruluşu olduklarını dile getiren Başkan Ahmet Asım Okat, şunları söyledi;

"Derneğimizin ikinci (orta katında) özellikle günümüz şehitleri diye adlandırdığımız, 1980 sonrasında ekseriyeti terörle mücadelede hayatını kaybeden şehitlerimiz için bir anı köşesi ve müze oluşturduk. Daha önce de söylediğimiz gibi şehitlerimizin resimleri ve bilgilerinin olduğu kristallerimizi daha önce sergiliyorduk. Fakat bu geniş bir alana geçtikten sonra özellikle bir şehidimizin benim rüyama girmesi vesilesi ile onun lahdindeki yazan yazı ile gökyüzündeki kayan yıldız için kendini şehit olarak tabir eden şehidimizin o yazısı ile dedik ki, şehitlerimiz, gazilerimiz yıldız olmayı hak ediyor. Bu Tabii ki derneğimizin, bizlerin şahsi gayretleri ile kendi düşüncemiz ve kendi iç dinamiklerimizle oluşturduğumuz bizler için çok kıymetli bir alan. Bu alan içerisinde 201 tane şehidimizi sergiliyoruz. Bu 201 şehidimizin içerisinde iki tane Kore, 7 tane Kıbrıs şehidinin haricinde ekseriyeti terörle mücadele kapsamında hayatını veren yiğitlerimiz. 201 tane şehidimizi aşağı alanda sergiliyoruz. Bu alan içerisinde de Birinci Dünya Savaşı şehidi olarak tespit ettiğimiz 2 bin 376 tane şehidimizi de burada sergiliyoruz. Biz her zaman için diyoruz. Biz dernek üyesinin çoğalmasını istemeyen tek derneğiz. Rabbim bu memlekete çok şehit, çok gazi verdirtmesin ama biz bunları söylerken Bu Vatan, bu bayrak, bu din için şehit olmamız gerekiyorsa şehit oluruz gazi olmamız gerekiyorsa gazi oluruz. İşte bunun en büyük örneği bu alanlarda sergilediğimiz şehitler. Bize düşman olanın gözünü oyarız." - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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