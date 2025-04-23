Kütahya Ülkü Ocakları\'ndan 23 Nisan\'a özel etkinlik

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kütahya İl Başkanlığı 23 Nisan Ulusa Egemenlik ve Çocuk Bayramında çocuklara özel açtığı stantta dolu dolu etkinlikler yaptı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Caddesinde açmış oldukları stantta çocuklara Türk Bayrağı ve balon hediye ederlerken, boyama etkinliği ile çocuklarla birlikte mutlu anları birlikte paylaştı.

Ayrıca standı ziyaret eden ailelere Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi tarafından geliştirilen Ülkü Ocakları Uzaktan Eğitim Merkezi ile ilgili bilgi verilirken, derslerinde başarıları olmaları için kendilerine hediye ettiler.

Programda basın mensuplarına açıklamada bulunan Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanı İlker Bükni, "Türk milletini güçlü yarınlara ulaştıracak olan Türk gençliği, ruh kökünü tam 105 yıl önce egemenliği alenen eline almış, üzerinde tek söz ve yetkiye sahip olmuş olan ecdadından beslemektedir.23 Nisan 1920, Türk tarihinin ehemmiyet noktası, kritik ve stratejik bir dönümü, olağanüstü dönemidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu kahramanlarımız, Kurtuluş Savaşı gibi zor ve çetin bir mücadelenin ancak milletin temsilcilerinden destek aldığı takdirde başarıya ulaşacağına inanmışlardı. İlk Meclisin benzersiz mücadelesi sayesinde 'ya manda ya himaye' diyenler 'ya istiklal ya ölüm' seslenişiyle tarihin karanlığına sürüklenmişlerdir. Türk milleti mukaddesatı ve muhteşem varlığı üzerinde hesap yapan müstevlilere karşı kenetlenmiş, mücadele ruhunu inanılmaz bir irade ile kökleştirmiştir. İstikbalimizin güvenceleri kıymetli çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yürekten kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kurucu kahramanlarımız ve tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, aziz hatıralarını şükranla yad ediyorum. Yaşasın Türk Milleti, var olsun Türk çocukları" diye konuştu. - KÜTAHYA