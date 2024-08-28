Kütahya Valisi Musa Işın, 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nı kutladı

Yerel

Kütahya Valisi Musa Işın, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Yayımladığı mesajında, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın başkomutanlığındaki ordularımızla kazandığımız, Cumhuriyete hayat veren Kurtuluş Savaşı'mızın tacı, büyük zaferin 102. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğu ve gururunu yaşadıklarını kaydeden Valisi Musa Işın, "26 Ağustos'ta Büyük Taarruzla başlayan ve 30 Ağustos 1922'de Başkomutan Meydan Muharebesi ile zaferle taçlanan Kurtuluş Savaşı'mız yalnızca bizlere değil, dünyadaki tüm mazlum milletlere cesaret vermiş, ışık olmuş, yol göstermiştir. 30 Ağustos Zaferi ile aziz milletimiz, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere unutulmayacak bir ders vermiş ve bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini bütün dünyaya göstermiştir. Bugün böylesi şanlı bir tarihin mirasçıları olan bizlere düşen en önemli görev; geçmişimizden aldığımız güç ve cesaretle geleceğimize bakmak, birlik ve beraberliğimizden ödün vermeden Cumhuriyetimizi korumak ve ülkemizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmaktır. Bu vesileyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha minnetle, rahmetle yad ediyor; tüm Kütahyalı hemşerilerimin Zafer Haftası'nı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi. - KÜTAHYA