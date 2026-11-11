Kütahya Valisi Musa Işın, tamamlanan Kameriye Hatun Gençlik Merkezi'ni inceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kütahya Valisi Musa Işın, tamamlanan Kameriye Hatun Gençlik Merkezi'ni inceledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya Valisi Musa Işın, tamamlanan Kameriye Hatun Gençlik Merkezi\'ni inceledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Kütahya Valisi Musa Işın ve AK Parti Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, yapımı tamamlanan Kameriye Hatun Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Işın, gençlerin sosyal, kültürel ve eğitsel gelişimine katkı sunacak merkezin Kütahya'ya ve gençlere hayırlı olmasını diledi.

Kütahya Valisi Musa Işın, Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı ile birlikte yapımı tamamlanan Kameriye Hatun Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Kütahya'da yapımı tamamlanan Kameriye Hatun Gençlik Merkezi, gençlere yönelik sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetlere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Vali Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı ile birlikte gençlik merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Merkezin fiziki yapısını ve kullanım alanlarını gezen Işın, yürütülen çalışmalar ve sunulacak hizmetler hakkında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mücahit Eracar'dan bilgi aldı. Gençlerin sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetlerine katkı sağlayacak alanları yerinde değerlendiren Vali Işın, gençlerin bilgi ve becerilerini geliştirebilecekleri, yeteneklerini keşfedebilecekleri ve verimli zaman geçirebilecekleri ortamların oluşturulmasının önemine dikkat çekti.

Kameriye Hatun Gençlik Merkezi'nin gençlerin gelişimine katkı sunacağını belirten Vali Işın, yapımı tamamlanan merkezin Kütahya'ya ve gençlere hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: İHA
İsmail Çağlar BayırcıKütahya ValiliğiYerel HaberlerMilletvekiliMusa IşınAK PartiGençlikKütahyaEğitimGüncelYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üst düzey yöneticiyi otelde böyle bastılar İğrenç planı bozuldu Üst düzey yöneticiyi otelde böyle bastılar! İğrenç planı bozuldu
ABD’de ırkçılık skandalı Kız öğrenciler güvenlik kamerasına yakalandı ABD'de ırkçılık skandalı! Kız öğrenciler güvenlik kamerasına yakalandı
İran’dan tansiyonu yükseltecek açıklama “7 şart yerine getirilmezse...“ İran'dan tansiyonu yükseltecek açıklama! "7 şart yerine getirilmezse..."
12 yaşındaki kızı silah tehdidiyle boş araziye götürürken yakalandı 12 yaşındaki kızı silah tehdidiyle boş araziye götürürken yakalandı
Fon soruşturmasında 3 tutuklama daha Fon soruşturmasında 3 tutuklama daha
Galatasaray’da şok ayrılık Böyle bir sonu kimse beklemiyordu Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
10:55
BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu istifa etti
BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu istifa etti
10:54
50 bin lirayı duyan koşuyor Kontenjanlar doldu, yer bulunamıyor
50 bin lirayı duyan koşuyor! Kontenjanlar doldu, yer bulunamıyor
10:43
10 Kasım’da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı
10 Kasım'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı
10:42
Serdal Adalı’dan Talisca’yı bekleyenlere kötü haber
Serdal Adalı'dan Talisca'yı bekleyenlere kötü haber
09:38
Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı İşte konuşulan rakam
Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı! İşte konuşulan rakam
09:13
Babası fon soruşturmasında gözaltında Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı
Babası fon soruşturmasında gözaltında! Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 10:59:00. #.0.3#
SON DAKİKA: Kütahya Valisi Musa Işın, tamamlanan Kameriye Hatun Gençlik Merkezi'ni inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android