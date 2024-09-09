Kütahyalı Judocular Yunanistan'da - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kütahyalı Judocular Yunanistan'da

Kütahyalı judocular Ahmet Erdem Ay ve Cemal Gündüz, Yunanistan'da yapılacak Ümitler Balkan Judo Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Judo antrenörü İsmail Kevzer, 'İlimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum. Bizlere her türlü desteği esirgemeyen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ve bize inanan herkese teşekkür ederim' diye konuştu. Genç judocular Ahmet Erdem Ay ve Cemal Gündüz, Türkiye'yi ve Kütahya'yı en iyi şekilde temsil edeceklerine inandıklarını dile getirdi.

09.09.2024 21:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Kütahyalı judocular Yunanistan'da Türkiye'yi temsil edecek

KÜTAHYA - Kütahyalı judocular Ahmet Erdem Ay ve Cemal Gündüz, Yunanistan'da yapılacak Ümitler Balkan Judo Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Kütahyalı judocular 55 kiloda Ahmet Erdem Ay ve 90 kiloda Cemal Gündüz, 13-14-15 Eylül 2024 tarihleri arasında Yunanistan'ın Katerini kentinde düzenlenecek olan Ümitler Balkan Judo Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Judo antrenörü İsmail Kevzer, "İlimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum. Bizlere her türlü desteği esirgemeyen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ve bize inanan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Genç judocular Ahmet Erdem Ay ve Cemal Gündüz, Türkiye'yi ve Kütahya'yı en iyi şekilde temsil edeceklerine inandıklarını dile getirdi.

Kaynak: İHA

Ahmet Erdem, Yunanistan, Kütahya, Gençlik, Türkiye, Güncel, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahyalı Judocular Yunanistan'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:33 Amcadan, “Narin’in babası mısınız“ sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey Amcadan, "Narin'in babası mısınız?" sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey
22:11 Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı Türkiye fiyatı cep yakıyor Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı! Türkiye fiyatı cep yakıyor
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
20:08 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı
19:22 Erdoğan’dan Kabine sonrası “kılıçlı yemin“ çıkışı: Tahkikatı çok boyutlu yürütüyoruz Erdoğan'dan Kabine sonrası "kılıçlı yemin" çıkışı: Tahkikatı çok boyutlu yürütüyoruz
10:41 Arabistan’dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig’de kaldı Arabistan'dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig'de kaldı
10:29 Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı! Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti
10:20 Narin’in cenazesi kime teslim edilecek Merak edilen soru yanıt buldu Narin'in cenazesi kime teslim edilecek? Merak edilen soru yanıt buldu
10:17 İspanya’da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü İspanya'da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü
10:17 Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı
10:05 Askerin Erdoğan’a selam vermediği iddia edilmişti Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı Askerin Erdoğan'a selam vermediği iddia edilmişti! Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı
10:04 Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu İşte CHP lideri Özel’in önündeki son anket Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu! İşte CHP lideri Özel'in önündeki son anket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 23:29:49. #1.12#
SON DAKİKA: Kütahyalı Judocular Yunanistan'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement