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- Kütahyalı judocular Yunanistan'da Türkiye'yi temsil edecek

KÜTAHYA - Kütahyalı judocular Ahmet Erdem Ay ve Cemal Gündüz, Yunanistan'da yapılacak Ümitler Balkan Judo Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Kütahyalı judocular 55 kiloda Ahmet Erdem Ay ve 90 kiloda Cemal Gündüz, 13-14-15 Eylül 2024 tarihleri arasında Yunanistan'ın Katerini kentinde düzenlenecek olan Ümitler Balkan Judo Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Judo antrenörü İsmail Kevzer, "İlimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum. Bizlere her türlü desteği esirgemeyen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ve bize inanan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Genç judocular Ahmet Erdem Ay ve Cemal Gündüz, Türkiye'yi ve Kütahya'yı en iyi şekilde temsil edeceklerine inandıklarını dile getirdi.