Meksika Kütahya Fahri Konsolosluğu Açıldı

Meksika ile Türkiye arasındaki ticari, ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlaması hedeflenen Meksika Kütahya Fahri Konsolosluğu'nun açılışı gerçekleştirildi.

Açılış törenine Meksika Büyükelçisi Francisco Javier Daz de Len, Meksika İstanbul Başkonsolosu Fierro Garza, Şili Büyükelçisi Arcos Castro, Dominik Cumhuriyeti Büyükelçisi Alam Lora, Guatemala Büyükelçisi Recinos, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Yeni Yol Grubu Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, siyasi parti il başkanları, diplomatik misyon mensupları, Kütahya'nın iş insanları ve vatandaşlar katıldı.

Tören milli marşlarla başladı

Tören, Meksika Milli Marşı ile İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış programında Meksika'ya özgü lezzetler katılımcılara ikram edilirken, Meksika'ya özgü şarkıların seslendirildiği müzik konseri de gerçekleştirildi.

Açılış programında konuşan Meksika Kütahya Fahri Konsolosu Esin Güral Argat, Meksika ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde fahri konsolosluğun önemli bir köprü görevi üstleneceğini ifade etti.

"Meksika benim için uzak bir ülke değil"

Meksika ile geçmişte yatırım ve iş bağlantıları kapsamında temaslarda bulunduğunu belirten Argat, "Size Meksika'yı uzaktan anlatmayacağım. Çünkü benim için Meksika uzak bir ülke değil. Yıllar önce henüz onur verici bu görevin hayali bile bulunmamışken yolum çoktan Meksika'ya düşmüştü. Meksika'ya bir ziyaretçi olarak değil, yatırım yapma ve inşa etme arzusu taşıyan bir sanayici olarak gitmiştim. Guanajuato, San Luis Potos, Nuevo Len, Meksiko City, Querétaro gibi eyaletlerini bir bir dolaştım. Organize sanayi bölgelerini gezdim. Kalkınma sekreterlikleri ve ekonomi yetkilileriyle aynı masada oturdum. Meksika topraklarında iş yapmanın gerçekte ne anlama geldiğini kuralına kadar bizzat inceledim. Yola çıkarken yaptığımız her plan, bu plan hayata geçmeli. Girişimcinin doğasında bu vardır. Ancak çok daha kalıcı bir şey gerçekleşti. Meksika'yı kendi gözlerimle gördüm ve bizzat deneyimledim. ve orada keşfettiklerim o günden beri hep aklımda kaldı" dedi.

"Türkiye ve Meksika toplumumuzun iki yakınlığında birbirine rakip iki ülke değildir"

Meksika'nın sahip olduğu enerji, insan yapısı ve sanayi potansiyeline dikkat çeken Argat, Türkiye ile Meksika arasında üretim alanında önemli benzerlikler bulunduğunu söyledi. Argat, "Olağanüstü bir enerjiye, gururlu, sıcakkanlı ve cömert insanlara, büyük bir sanayi pozisyonuna sahip bir ülke Meksika. Tıpkı Türkiye gibi. Beklemeyi reddeden ve onun yerine geleceği bizzat inşa etmeyi seçen bir ulus" dedi.

Fahri konsolosluk görevinin kendisine duyulan güvenin göstergesi olduğunu ifade eden Argat, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla Meksika bugün fahri konsolosluk göreviyle beni onurlandırırken aslında bir yabancıya güvenmiyor. Aksine her iki kıyıda da bulunmuş birinden başkalarının da bu girişimi yapmasına yardımcı olmasını istiyor. Müsaadenizle Meksika ile Türkiye arasındaki bağlardan söz ederken benim en iyi bildiğim bir başka yakınlıktan, yani üretenlerin yakınlığından da söz etmek istiyorum. Makinelerin, fırınların ve fabrika sahalarının yakınlığı. Ham maddeyi alıp değere dönüştüren ve ardından bu değeri dünyanın her yerine taşıyan iki halkın yakınlığı. Hayatımız dünyanın en zor pazarlarında rekabet ederek geçti. ve size şunu söyleyebilirim. Türkiye ve Meksika toplumumuzun iki yakınlığında birbirine rakip iki ülke değildir. Bizler aynı masayı paylaşması gereken iki üreticiyiz."

"Çift yönlü bir köprü olacak"

Fahri konsolosluğun yalnızca Kütahya'ya değil, çevre illerdeki sanayi ve iş dünyasına da hizmet vereceğini belirten Argat, merkezin bölgesel bir bağlantı noktası olacağını söyledi. Argat, "Bu fahri konsolosluk tam da bunu inşa edecek. Sadece Kütahya değil, Türkiye'nin gerçek itici güçlerinden biri olan Bursa, Eskişehir ve Afyonkarahisar'ı da kapsayan bu sanayinin kalbi tamamına hizmet verecek. ve bu tek taraflı bir nezaket göstergesi değil, çift yönlü bir köprü olacak" ifadelerini kullandı.

"Türk yatırımlarını Meksika'ya, Meksika'nın fırsatlarını Anadolu'ya taşıyacağım"

Türkiye ve Meksika arasında ticaret, üretim ve turizm alanlarında yeni iş birlikleri oluşturmayı hedeflediğini dile getiren Argat, gençlerin karşılıklı girişimlerde bulunmasına da katkı sağlamayı amaçladığını belirtti. Argat, "Türk yatırımlarını, sanayisini ve bilgi birikimini Meksika'ya, Meksika'nın ticaretini, fırsatlarını ve ortaklıklarını ise Anadolu ve Meksika için çalışacağım. Ticaret, üretim ve turizm alanlarında ama her şeyden önemlisi gençlerimize karşılıklı girişim konusunda kapılar açacağım. Çünkü en sağlam köprüler, öğrencilerimizin, yöneticilerimizin her iki yönde de geçtiği köprülerdir. ve bu bölgede yaşayan, çalışan ve seyahat eden her Meksika vatandaşına sesleniyorum. Bugünden itibaren burada size açık bir kapı var" diye konuştu.