KUTSO Genç Girişimciler Kurulu'ndan Teknokent ziyareti - Son Dakika

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı Kütahya Ticaret Sanayi Odası (KUTSO) Genç Girişimciler Kurulu temsilcileri, Kütahya Tasarım Teknokent'e ziyaret gerçekleştirdi.

Ali Alper Olgun başkanlığındaki KUTSO Genç Girişimciler Kurulu, Kütahya Teknokent'i ziyaret ederek bir heyetle inceleme gezisi yaptı. Bu kapsamda olağan kurullarını Teknokent bünyesinde yapan kurul, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Teknokent'in Genel Müdür Yardımcısı Dr. İsmail Yoşumaz tarafından karşılandı. Teknokent içerisinde bulunan firmaları ziyaret edip bilgiler alan kurul üyeleri, firma temsilcileri ile iş birliği anlaşmaları üzerine görüş alışverişinde bulundular.

Ziyaret sonunda düzenlenen törende Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Dr. İsmail Yoşumaz tarafından heyet başkanı Ali Alper Olgun'a hediye sunuldu. - KÜTAHYA