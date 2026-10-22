KUTSO heyeti Ankara'da Kütahya milletvekilleriyle yatırım ve istihdamı masaya yatırdı - Son Dakika
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KUTSO heyeti Ankara'da Kütahya milletvekilleriyle yatırım ve istihdamı masaya yatırdı

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KUTSO heyeti Ankara\'da Kütahya milletvekilleriyle yatırım ve istihdamı masaya yatırdı
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KUTSO heyeti, yeni çalışma dönemi kapsamında TBMM'de Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, Mehmet Demir, Ahmet Erbaş ve Ali Fazıl Kasap ile görüştü. Görüşmelerde kentin ekonomik gelişimi, iş dünyasının beklentileri, yatırım imkanları, üretim ve istihdam konuları ele alındı.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) heyeti, yeni çalışma dönemi kapsamında TBMM'de Kütahya milletvekilleriyle bir araya gelerek kentin ekonomik gelişimi, iş dünyasının beklentileri, yatırım imkanları ve istihdam konularını görüştü.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) heyeti, yeni dönem Ankara temasları kapsamında Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, Mehmet Demir, Ahmet Erbaş ve Ali Fazıl Kasap'ı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) ziyaret etti. Ayrı ayrı gerçekleştirilen görüşmelerde, Kütahya iş dünyasının öncelikleri, sektörlerin ihtiyaçları ve kentin ekonomik potansiyelini geliştirmeye yönelik çalışma başlıkları ele alındı.

KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat başkanlığındaki heyette; Meclis Başkanı Fatih Alkış, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emin Yüce, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Mustafa Selman Hatipoğlu ve Tolga Eskioğlu, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ahmet Saner Gönül, Yönetim Kurulu Üyeleri Semra Tozaraydın, Osman Baş, Ömer Yiğit, Sezai Ekmel Sarpaşar ve Emirhan Aydın ile Meclis Başkan Yardımcısı Uğur Kırdar yer aldı.

Organ seçimlerinin ardından başlayan yeni çalışma döneminin önceliklerinin değerlendirildiği ziyaretlerde, Kütahya'nın üretim, ticaret ve yatırım kapasitesinin geliştirilmesi için yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Üretim, istihdam ve mesleki eğitim gündemde

Milletvekilleri Adil Biçer ve Mehmet Demir ile gerçekleştirilen görüşmelerde, KUTSO'nun yeni dönem çalışma öncelikleri ve üyelerin beklentileri ele alındı. İşletmelerin rekabet gücünün artırılması, nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması ve mesleki eğitim ile istihdam arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi konularında değerlendirmeler yapıldı. Ayrıca Kütahya'nın ekonomik potansiyelinin daha etkin kullanılması ve üretim ile yatırım kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar da gündeme geldi.

Milletvekili Ahmet Erbaş'a yapılan ziyarette ise farklı sektörlerin üretim ve ticaret hayatında karşılaştığı ihtiyaçlar değerlendirildi. İşletmelerin gelişimini destekleyecek adımlar, yatırım ortamının güçlendirilmesi ve istihdam imkanlarının artırılmasına ilişkin konular üzerinde duruldu.

Milletvekili Ali Fazıl Kasap ile gerçekleştirilen görüşmede de KUTSO'nun yeni dönemde hayata geçirmeyi hedeflediği çalışmalar ve Kütahya ekonomisinin öncelikleri konuşuldu. Odanın çalışma gündemi ile iş dünyasının beklentileri doğrultusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

KUTSO heyeti, Ankara temasları kapsamında gerçekleştirilen ziyaretlerin ardından milletvekilleri Adil Biçer, Mehmet Demir, Ahmet Erbaş ve Ali Fazıl Kasap'a kabulleri ve misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür etti.

Görüşmelerde, Kütahya'nın ekonomik gelişimine katkı sağlayacak çalışmaların yanı sıra üretim, ticaret, yatırım ve istihdam alanlarındaki ihtiyaçların değerlendirilmesi öne çıktı.

Kaynak: İHA
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