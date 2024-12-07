Kütük Evi Yeniden Yapılacak - Son Dakika
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Kütük Evi Yeniden Yapılacak

Kütük Evi Yeniden Yapılacak

Çıldır Gölü'nde yanan Kütük Evi, 30 milyon liraya yeniden inşa edilecek ve 2025'te hizmete girecek.

07.12.2024 10:16
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Arpaçay'da çıkan yangından tamamen yanan Kütük Evi yeniden yapılacak. Yaklaşık 30 milyon liraya mal olacak Kütük Ev, Çıldır Gölü'nün çehresini değiştirecek.

9 Ekim 2023 tarihinde şömine bacasından çıkan yangınla tamamen yanarak kül olan ve Çıldır Gölü kenarında bulunan Arpaçay Kütük Ev'in yapımı için düğmeye basıldı.

Kars Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi ve Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) arasında Kütük Ev'in yeniden yapımı için protokol imzalandı.

Kars Valiliği Toplantı Salonu'nda Vali Ziya Polat'ın katılımlarıyla İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Fatih Tekcan ve SERKA Genel Sekreteri Nurullah Karaca arasında yeni Kütük Evi'nin yapımı için imzalar atıldı.

Düzenlenen imza töreninde gazetecilere açıklamada bulunan SERKA Genel Sekreteri Nurullah Karaca, Çıldır Gölü kenarında yeniden yapılacak olan Kütük Evi'nin 30 milyon liraya mal olacağını söyledi.

Karaca, "Ajansımızın güdümlü proje desteği kapsamda Çıldır Gölü'nde eskiden de "Kütük Ev" olarak bildiğimiz projeyi tekrardan hayata geçireceğiz. Bu Kütük Evi tekrardan ihya etmek yeniden günübirlik bir tesis şeklinde yapacağız. Projede Kars İl Özel İdaresi yararlanıcımız, Arpaçay Köylere Hizmet Götürme Birliği ise proje ortağımız olacaktır. Özellikle yurtiçi ve yurtdışından gelen ziyaretçilerimize Çıldır Gölü'nde vakit geçirmek, eğlenmek, dinlenmek maksadında bir altyapı sağlanmış olacak. Projemizin toplam bütçesi 30 milyon lira olup bunun 8 milyon lirasını ajansımız destekleyecektir" dedi.

Kars Özel İdaresi Genel Sekreteri Fatih Tekcan ise eni yapılacak kütük evin 2025 yılında tamamlayarak hizmete açılmasını planlandıklarını kaydetti.

Gazi Kars'ın çok sayıda markası bulunduğunu, Çıldır Gölü'nde bu markaların başında geldiğini İfade eden Vali Ziya Polat, "Çıldır Gölü kenarındaki Kütük Ev geçtiğimiz yıl maalesef yandı, Biz turizmin canlanması ve yine orada günübirlik tesisin yapılması için İl Özel İdaresi, Köylere Hizmet Götürme Birliği ve SERKA proje çalışmalarını yaptılar. Şu an bakanlığımız, ajansımız ve İl Özel İdaremiz bütçesini ayarladılar. Amacımız önümüzdeki günlerde ihalesine çıkmak, büyük ihtimalle aynı model ve aynı tip bir günübirlik tesis yapacağız. Çünkü orası orman vasfında olduğu için taş binaya izin verilmiyor. Yine alt katındaki mevcut yerin üzerine ahşap Kütük Ev projesinin son aşamasına gelindi. İmzalardan sonra ödenekler de serbest kaldığında biz en kısa sürede ihaleye çıkarız. Kış sezonuna yetişir mi? Büyük ihtimalle bu sene kış sezonuna yetişmez ama biz bahar sezonu ile beraber inşallah bitirmiş oluruz. Çıldır Gölü'nün marka değerine güzel bir tesisle katkı sağlarız diye düşünüyoruz" diye konuştu.

Öte yandan proje kapsamında, Kars'ın Arpaçay ilçesi Çanaksu köyü mevkiinde 2023 yılında yanarak kül olan Arpaçay Kütük Evi'nin yerine 500 metrekare alana sahip yeni bir günübirlik tesis inşa edilecek. Tesiste 6 konaklamalı oda, 100 kişilik kapalı restoran, 140 kişilik açık restoran, 16 kişilik özel yemek bölümü, kafe alanları, çocuk oyun alanı, idari ofisler, mutfak ve teknik alanlar yer alacak.

Proje, Çıldır Gölü'nün turizm potansiyelini daha da artırıp hem yerli hem de yabancı turistleri bölgeye çekmeyi amaçlıyor. Tesis, Çıldır Gölü'nün büyüleyici manzarası eşliğinde ziyaretçilere yeme-içme ve dinlenme imkanı sunarak bölge turizmini canlandırmayı hedefliyor. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütük Evi Yeniden Yapılacak - Son Dakika

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