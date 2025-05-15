Kuyucak\'ta 19 Mayıs Coşkusu: Ayhan Yener Konseri

Kuyucak Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşku dolu bir etkinlikle kutlamaya hazırlanıyor. 20 Mayıs Salı günü, Ayhan Yener Kuyucaklılarla buluşacak.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında sevilen sanatçı Ayhan Yener vatandaşlarla buluşacak. Gençlere ve tüm ilçe halkına hitap edecek konser, 20 Mayıs Salı akşamı düzenlenecek. Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, 19 Mayıs'ın gençlik ve bağımsızlık ruhunu yaşatmak adına bu tür etkinliklerin önemine değinerek, tüm vatandaşları 20 Mayıs Salı günü saat 20.30'da Kuyucak Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek olan Ayhan Yener konserine davet etti. - AYDIN