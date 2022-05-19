Kuyucak'ta 19 Mayıs coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Kuyucak'ta 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

19.05.2022 13:53
Kuyucak'ta 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Kuyucak Cumhuriyet Meydanı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Etkinliğe Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, İlçe Jandarma Komutanı Salih Demirtaş, İlçe Emniyet Müdürü Erol Taş, İlçe Milli Eğitimi Müdürü Mehmet Karadağ, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Bacaksız, İlçe Müftüsü Ömer Mercan, daire amirleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Program Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün çelenk sunma töreniyle başladı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden etkinlik, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Bacaksız'ın, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmasıyla devam etti. Programda Kuyucak Şehit Bahri Uçuş Çok Programlı Anadolu Lisesi, Kuyucak Anadolu Lisesi ve Pamukören Anadolu Lisesi öğrencileri şiir okudu. Pamukören Anadolu Lisesi korosu da '19 Mayıs' isimli dinletilerini vatandaşlara sundu. Kuyucak Belediyesi'nin destekleriyle kurulan Kuyucak Belediyesi Özel Çocuklar Halk Oyunları Ekibi'nin gösterileri izleyenleri büyüledi. Kuyucak Halk Eğitimi Merkezi'nin Yetişkin Halk Oyunları Ekibi de performansıyla alkış aldı. Programın son bölümünde Kuyucak Belediyespor Kulübü'nün dereceye giren sporcularına ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan ve bayrak müdafaası uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor, tüm gençlerimizi de sevgiyle selamlıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun" dedi.

Kuyucak'ta 19 Mayıs kutlamaları, akşam 20.30'da Fener Alayı, 21.30'da da Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşecek olan Yusuf Güney konseri ile devam edecek. - AYDIN

Kuyucak'ta 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
Kuyucak'ta 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
Kuyucak'ta 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
Kuyucak'ta 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
Kuyucak'ta 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
Kuyucak'ta 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
Kuyucak'ta 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuyucak'ta 19 Mayıs coşkuyla kutlandı - Son Dakika


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