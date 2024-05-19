Kuyucak\'ta 19 Mayıs coşkuyla kutlanmaya başladı

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Aydın'ın Kuyucak ilçesin de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlanıyor.

İlk resmi tören, Kuyucak Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşti. Etkinliğe Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program Cumhuriyet Meydanı'nda Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün çelenk sunma töreniyle başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Bacaksız yaptı. Programda şiirlerin okunmasının ardından Kuyucak Belediyespor Karate Takımı gösteri yaptı. Kuyucak Belediyesi Özel Çocuklar Halk Oyunları Ekibi gösterisiyle alkış alırken, Kuyucak Halk Eğitimi Merkezi Yetişkinler Halk Oyunları ekibi de büyük alkış aldı.

Kuyucak Belediyespor Kulübü'nün sporcuları ve okul sporlarında derece alan öğrenciler Kaymakam Fehmi Sinan Niyazi ve Belediye Başkanı Uğur Doğanca tarafından tebrik edildi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, "Sevgili gençler, şehrimizin ve ülkemizin gelecek güzel günlerini sizlere olan güven ve inancımızla hep birlikte inşa edeceğiz. Yaşadığımız bu güzel coğrafyada bir arada yaşamanın mutluluğunu sonsuza kadar sürdürmek için elimizden geleni yapacağız. Bu duygularla, bağımsızlığımızın nişanesi olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nızı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu vatan için canını veren tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyorum. Kuyucak özlediği eski bayramlara kavuştu. Milli bayramları doyasıya kutlayacağız" dedi.

Etkinlikler gün boyu sürecek

Gençler için Kuyucak var diyen Başkan Doğanca, "Saat 13.00'te Kuyucak Atış Poligonu'nda trap ve kurşun atışımız gerçekleşecek, ardından saat 16.00'da geleceğimizin gençleri çocuklarımız için Gençlik Merkezi'nde Çocuk Şenliği yapılacak. Akşam da saat 21.15'te Cumhuriyet Meydanı'nda başlayacak olan Büyük Fener Alayımıza ve 22.00'de Gençlik Merkezi'nde gerçekleşecek olan Devrim Seyrek konserimize tüm gençlerimizi ve tüm halkımızı bekliyorum" dedi. - AYDIN