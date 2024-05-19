Kuyucak'ta 19 Mayıs coşkuyla kutlanmaya başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kuyucak'ta 19 Mayıs coşkuyla kutlanmaya başladı

Kuyucak\'ta 19 Mayıs coşkuyla kutlanmaya başladı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlanıyor. Resmi törenlerin yanı sıra çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, gençlere olan güven ve inancını vurgulayarak, bayramı kutladı ve etkinliklere davet etti.

19.05.2024 14:10  Güncelleme: 14:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Kuyucak ilçesin de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlanıyor.

İlk resmi tören, Kuyucak Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşti. Etkinliğe Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program Cumhuriyet Meydanı'nda Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün çelenk sunma töreniyle başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Bacaksız yaptı. Programda şiirlerin okunmasının ardından Kuyucak Belediyespor Karate Takımı gösteri yaptı. Kuyucak Belediyesi Özel Çocuklar Halk Oyunları Ekibi gösterisiyle alkış alırken, Kuyucak Halk Eğitimi Merkezi Yetişkinler Halk Oyunları ekibi de büyük alkış aldı.

Kuyucak Belediyespor Kulübü'nün sporcuları ve okul sporlarında derece alan öğrenciler Kaymakam Fehmi Sinan Niyazi ve Belediye Başkanı Uğur Doğanca tarafından tebrik edildi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, "Sevgili gençler, şehrimizin ve ülkemizin gelecek güzel günlerini sizlere olan güven ve inancımızla hep birlikte inşa edeceğiz. Yaşadığımız bu güzel coğrafyada bir arada yaşamanın mutluluğunu sonsuza kadar sürdürmek için elimizden geleni yapacağız. Bu duygularla, bağımsızlığımızın nişanesi olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nızı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu vatan için canını veren tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyorum. Kuyucak özlediği eski bayramlara kavuştu. Milli bayramları doyasıya kutlayacağız" dedi.

Etkinlikler gün boyu sürecek

Gençler için Kuyucak var diyen Başkan Doğanca, "Saat 13.00'te Kuyucak Atış Poligonu'nda trap ve kurşun atışımız gerçekleşecek, ardından saat 16.00'da geleceğimizin gençleri çocuklarımız için Gençlik Merkezi'nde Çocuk Şenliği yapılacak. Akşam da saat 21.15'te Cumhuriyet Meydanı'nda başlayacak olan Büyük Fener Alayımıza ve 22.00'de Gençlik Merkezi'nde gerçekleşecek olan Devrim Seyrek konserimize tüm gençlerimizi ve tüm halkımızı bekliyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Uğur Doğanca, 19 Mayıs, Doğanca, Gençlik, Kuyucak, Aydın, Spor, Kutlamalar, Kültür, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kuyucak'ta 19 Mayıs coşkuyla kutlanmaya başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:02 İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11’leri İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri
14:55 Çakma Atatürk, 19 Mayıs’ı da boş geçmedi Zeybek oynadığı görüntüleri paylaştı Çakma Atatürk, 19 Mayıs'ı da boş geçmedi! Zeybek oynadığı görüntüleri paylaştı
14:15 Kongo’da darbe girişimi bastırıldı Ordu sözcüsünden vatandaşlara sükunet çağrısı Kongo'da darbe girişimi bastırıldı! Ordu sözcüsünden vatandaşlara sükunet çağrısı
12:44 Atatürk portresini İstanbul’un farklı noktalarına bıraktılar Halkın tepkisi bakın ne oldu Atatürk portresini İstanbul'un farklı noktalarına bıraktılar! Halkın tepkisi bakın ne oldu
11:10 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Talimatı verdim, bakanlığımıza bağlı 300 mal müdürlüğü kapatılacak Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Talimatı verdim, bakanlığımıza bağlı 300 mal müdürlüğü kapatılacak
14:13 Su altında panik anları Dalış sırasında depreme denk geldiler Su altında panik anları! Dalış sırasında depreme denk geldiler
14:08 Kanarya’da işler yolunda gitmiyor Derbiye çok eksik çıkacaklar Kanarya'da işler yolunda gitmiyor! Derbiye çok eksik çıkacaklar
13:45 Müstehcen fotoğraf gönderip 1.5 milyonluk dolandırıcılık yaptılar Müstehcen fotoğraf gönderip 1.5 milyonluk dolandırıcılık yaptılar
13:10 Özgür Özel’den Anıtkabir yürüyüşünde Atatürk’e söz Özgür Özel'den Anıtkabir yürüyüşünde Atatürk'e söz
12:24 Galatasaray-Fenerbahçe maçının VAR hakemi İtalyan Fabio Maresca oldu Galatasaray-Fenerbahçe maçının VAR hakemi İtalyan Fabio Maresca oldu
12:11 Kreş sahibinden çocuklara dayak İşte dehşetin görüntüsü Kreş sahibinden çocuklara dayak! İşte dehşetin görüntüsü
11:39 Yüzde 40 ile ilk sırada çıktı CHP’nin yerel seçim başarısının sırrı doğru aday seçimi Yüzde 40 ile ilk sırada çıktı! CHP'nin yerel seçim başarısının sırrı doğru aday seçimi
11:07 Şanlıurfa’da bir vatandaş, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak için ezan okudu Şanlıurfa'da bir vatandaş, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak için ezan okudu
11:04 Edirne’de Pakistanlıların rehin aldığı Hindistanlı kurtarıldı Edirne'de Pakistanlıların rehin aldığı Hindistanlı kurtarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2024 15:32:17. #1.13#
SON DAKİKA: Kuyucak'ta 19 Mayıs coşkuyla kutlanmaya başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement