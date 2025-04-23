Kuyucak\'ta 23 Nisan Çocuk Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Aydın'da Kuyucak Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediği renkli etkinlikle çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı. Kuyucak Belediyesi Gençlik Merkezi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen Çocuk Şenliği, miniklerin coşkusuna sahne oldu.

Etkinliğe Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca'nın yanı sıra belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, çok sayıda çocuk ve velileri katıldı. Şenlik alanında çocuklara balonlar dağıtılırken, palyaço gösterileri ve yüz boyama etkinlikleri büyük ilgi gördü.

Geleneksel çocuk oyunlarının da yer aldığı şenlikte; sandalye kapmaca, halat çekme, heykel dansı ve çuval yarışı gibi eğlenceli aktivitelerle çocuklar gönüllerince eğlendi. Ayrıca drama, kukla oyunu, interaktif oyunlar ve masal anlatımlarıyla şenlik daha da renklendi.

Etkinlikte belediye ekipleri tarafından meyve suyu ve kek, Yeni Mahalle Muhtarı Simge Özpınar Kayahan tarafından da dondurma ikram edildi.

Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca ise şenliğe katılan çocuklara lunapark bileti hediye ederek bayram coşkusunu ikiye katladı.

"Çocuklarımız geleceğimizin teminatıdır"

Başkan Doğanca, etkinlikte çocuklarla yakından ilgilenerek onların mutluluğuna ortak oldu. 23 Nisan'ın anlam ve önemine vurgu yapan Doğanca: "Çocuklarımız geleceğimizin teminatıdır. Onların bayramını en güzel şekilde kutlamak bizim en büyük görevimizdir. Kuyucak Belediyesi olarak bayram öncesi çocuklarımızı eğlendirmek ve güzel vakit geçirmeleri için şenlik düzenledik. Çocuklarımızı neşeli, mutlu ve huzurlu gördükçe bizler de mutlu oluyoruz. Bu etkinliklerimizi önümüzdeki bayramlarda da çeşitlendirerek devam ettireceğiz. Bu vesile ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Nice bayramlar kutlamak dileğiyle, sevgiyle" dedi. - AYDIN