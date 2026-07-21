Kuyucak'ta üstyapı çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Kuyucak'ta üstyapı çalışmaları sürüyor

Kuyucak\'ta üstyapı çalışmaları sürüyor
21.07.2026 10:20  Güncelleme: 10:22
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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde belediye tarafından yürütülen üstyapı çalışmaları kapsamında 2024-2026 yılları arasında 119 bin 850 metrekare taş döşemesi yapıldı. Başkan Doğanca, çalışmaların 36 mahallede sürdüğünü ve 26 Temmuz 2026'da tamamlanacağını açıkladı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde üstyapı çalışmaları ve mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda hizmetler devam ediyor.

İlçe merkezinde 8 olmak üzere toplam 36 mahallede üstyapı çalışmaları ve mahallelerin kendi özel ihtiyaçları doğrultusunda hizmetler sürüyor. İlçede 2024-2025 ve 2026 yıllarında 119 bin 850 metrekare taş döşemesi yapıldı. Vatandaşların memnuniyetlerini dile getirdiği çalışmalar aralıksız sürerken ilçede cadde ve yollar olmak üzere taş döşemlerin yanı sıra kaldırım ve diğer özel ihtiyaç duyulan alanlarda yenileme çalışmalarının süreceği öğrenildi.

İş makinalarının aralıksız şekilde çalıştığını ifade eden vatandaşlar, zaman zaman çalışmaları yakından izleyerek Belediye Başkanı Uğur Doğanca ile sohbet ediyor.

"Son 3 yılda 119 bin 850 metrekare taş döşemesi yapıldı"

Elektrik, su, kanalizasyon, iletişim gibi altyapı çalışmaları tamamlandıkça üstyapı çalışmalarının da sürdüğünü ifade eden Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, "Kuyucak ilçemizde üstyapı ve mahallelerimizin kendi özel ihtiyaçları doğrultusunda hizmetler devam ediyor. İlçe merkezinde 8 mahallemiz olmak üzere toplam 36 mahallemizde üstyapı çalışmaları ve mahallelerin kendi özel ihtiyaçları doğrultusunda hizmetler sürüyor. İlçemizde 2024-2025 ve 2026 yıllarında toplamda 119 bin 850 metrekare taş döşemesi yapıldı. Bugün ise Fatih Mahallemizin üstyapı çalışmalarını sürdürüyoruz. Fatih Mahallemiz, yaklaşık 10-15 yıldır alt ve üstyapı anlamında hizmet almamıştı. Biz bu anlamda üstyapı çalışmalarına başladık. Diğer kurumlarımızla yaptığımız görüşmeler sonucunda tüm altyapı çalışmalarının tamamlanması amacıyla mahallelerimiz şantiye alanı haline geldi. Alt yapı çalışmalarının tamamlanması neticesinde de diğer mahallelerimizde de belediyemiz tarafından üstyapı çalışmalarımız başlayacaktır. 26 Temmuz 2026 gibi de üstyapı çalışmalarını tamamlamış olacağız. Elektrik dağıtımı firmasıyla yaptığımız görüşmeler sonucunda elektrik tellerinin yer altına alınması ile tüm yollarımızın üstyapı çalışmaları tamamlanmış olacak. Çalışmalarımız tüm mahallelerimizde de tamamlanmış olacak. Ben çalışmalar sırasında vatandaşlarımıza vermiş olduğumuz tüm rahatsızlıklardan dolayı özür diliyorum" dedi.

"Başkanımız çalışıyor"

Yaklaşık 60 yıldır aynı sokakta ikamet ettiklerini ve uzun süredir hizmet beklediklerini ifade eden mahalle sakinlerinden Fetiye Önsoy, "Başkanımız çalışıyor. Emeklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Sokaklarımız tozdan, çamurdan kurtulacak. Kendisine çok teşekkür ederim" dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Erdoğan ile çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Doğanca, vatandaşları toz ve çamurdan kurtararak modern cadde ve sokaklara kavuşturacaklarını ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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