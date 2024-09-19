Kuyucak\'ta Gaziler Günü Coşkuyla Kutlandı

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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde gaziler unutulmazken, Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Aydın genelinde olduğu gibi Kuyucak'ta da gaziler unutulmadı. 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Kuyucak Kaymakamlığı ve Kuyucak Belediye Başkanlığı tarafından çelenk sunumu ile başladı. Atatürk büstüne çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile tören devam etti. Törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapılırken, birlik, beraberlik mesajları verildi. Törene, Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, daire amirleri, gaziler ve aileleri katıldı. Ayrıca Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törenin ardından Kuyucak Belediyesi tarafından Millet Kıraathanesi'nde kahvaltı programı düzenlendi. - AYDIN