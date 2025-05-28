Kuyucak\'ta Granbaşı Mesire Alanı İnşaatı Devam Ediyor

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yapımı devam eden Granbaşı Mesire Alanı'nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, Gencelli Mahallesi'nde yer alan projeyi yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Belediye Meclis Üyesi Serkan Erdoğan ve Gencelli Mahalle Muhtarı Mehmet Topçu ile birlikte sahada incelemelerde bulunan Başkan Doğanca, çalışmaların bölge halkı için büyük bir sosyal alan ihtiyacını karşılayacağını belirtti. İnceleme sonrası mahalle sakinleriyle bir araya gelen Doğanca, vatandaşların taleplerini dinleyip projeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlçemiz Gencelli Mahallemizde yapımı devam eden Granbaşı Mesire Alanı'ndaki çalışmaları Gencelli Mahalle Muhtarı Mehmet Topçu ve Belediye Meclis Üyemiz Serkan Erdoğan ile birlikte yerinde inceledik. Ardından vatandaşlarımızla bir araya geldik" ifadelerini kullandı. - AYDIN