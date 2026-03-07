Kuyucak Belediyesi\'nden kadınlara 8 Mart sürprizi

Kuyucak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kuyucak Belediyesi Pazaryeri'nde kadınları unutmadı.

Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca'nın talimatıyla pazaryerinde bulunan kadınların gününü kutlayan belediye personeli, Başkan Doğanca'nın selamlarını da iletti. Kuyucak Kapalı Pazaryerinde alışveriş yapan ve tezgah açan kadınlarla sohbet eden belediye personeli, günün anlam ve önemine binaen kadınlara çeşitli hediyeler takdim etti. Yapılan jestten memnuniyet duyan kadınlar, Kuyucak Belediyesi'ne teşekkür etti. Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca ise kadınların toplumun temel yapı taşlarından biri olduğunu belirterek, "Hayatın her alanında emekleriyle, üretimleriyle ve fedakarlıklarıyla dünyayı güzelleştiren tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN