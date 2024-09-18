Kuyulu Mahallesi\'nde Sağlık Yatırımı Hızla Gelişiyor

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Aydın'ın Efeler ilçesindeki Kuyulu Mahallesi, bölgenin en büyük sağlık yatırımlarından biri olan Aydın Şehir Hastanesi'nin inşaatıyla birlikte gözde bir yerleşim yeri haline geldi. Türkiye'nin 21. şehir hastanesi olarak hizmete girecek olan dev projeyle birlikte, mahallenin çehresi hızla değişmeye başladı.

Aydın Şehir Hastanesi, tam donanımlı ameliyathaneleri, yüksek yatak ve yoğun bakım kapasitesi, diyaliz yatakları, SPECT tomografi, iyotlu tedavi, hiperbarik tedavi merkezi ve uluslararası standartlarda laboratuvarlarıyla Aydın'ın sağlık altyapısına önemli bir katkı sağlayacak. Başlangıçta 950 yatak kapasiteli olarak projelendirilen hastanenin, yapılan revizyonlarla bin 300 yatak kapasitesine çıkarılması öngörülüyor. Ayrıca, hastanenin ihtiyaca göre yatak kapasitesinin bin 448'e kadar artırılabileceği belirtiliyor.

Hastanenin inşaatının yanı sıra Kuyulu Mahallesi'nde son dönemde inşaat çalışmalarında da büyük bir hareketlilik gözlemleniyor. Mahalle, müteahhitlerin ilgi odağı haline gelirken, bölgedeki inşaat projeleri her geçen gün artıyor. Kuyulu Mahallesi'nde birçok bölgede yeni barınma alanları ve iş yerleri inşa edilirken, iş makineleri adeta mahallenin her köşesinde harıl harıl çalışıyor. Bölgedeki inşaat hareketliliği sadece sağlık yatırımıyla sınırlı kalmayıp mahallenin genel altyapısında da önemli değişikliklere yol açıyor. Yeni konut projeleri, iş yerleri ve ticaret alanları, mahallenin sosyal ve ekonomik yapısını zenginleştirirken bölgeye olan ilgiyi de artırıyor. Kuyulu Mahallesi'nin dönüşümü, hem bölge sakinleri hem de yatırımcılar için büyük bir fırsat sunuyor.

Aydın Şehir Hastanesi ve devam eden inşaat projeleri, Kuyulu Mahallesi'nin gelecekte Aydın'ın önemli merkezlerinden biri olacağının sinyallerini veriyor. Öte yandan Kuyulu Mahallesi'nin hızla gelişen yapısı da Aydın'ın şehir planlamasında önemli bir yer tutacak gibi görünüyor. - AYDIN