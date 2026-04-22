Kuzey Amerika\'dan Tur Operatörleri İstanbul ve Kapadokya\'da

22.04.2026 23:17
TGA ve THY iş birliğiyle 40 tur operatörü İstanbul ve Kapadokya'da Türkiye'nin tanıtımına katıldı.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Türk Hava Yolları (THY) iş birliğiyle yürütülen tanıtım çalışmaları kapsamında, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'dan gelen 40 tur operatörü temsilcisi İstanbul ve Kapadokya'da ağırlandı.

Türkiye'nin tanıtım çalışmaları kapsamında, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'dan gelen 40 tur operatörü temsilcisi İstanbul ve Kapadokya'da ağırlandı. Söz konusu program ile Türkiye'nin kültür, şehir ve destinasyon çeşitliliğinin Kuzey Amerika pazarındaki sektör profesyonellerine yerinde tanıtılması ve yeni iş birliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Program kapsamında katılımcılar, İstanbul ve Kapadokya destinasyonlarını yerinde deneyimleyerek bölgenin sunduğu turizm ürünleri, erişim imkanları ve seyahat kurguları hakkında kapsamlı bilgiler edindi.

Yerel sektör paydaşları ile yabancı tur operatörleri bir araya geldi

Ağırlama programı boyunca, Türkiye'nin özellikle uzun mesafeli pazarlarda öne çıkan destinasyonlarının tur operatörleri nezdinde daha güçlü şekilde konumlandırılması hedefleniyor. Yerel sektör paydaşları ile yabancı tur operatörlerini bir araya getiren etkinlik, protokol konuşmaları ve sunumlarla başladı. Programın devamında birebir görüşmeler gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında Kapadokya Alan Başkanı Aydın Cem Aslanbay ile TGA Yönetim Kurulu Üyesi ve İç Anadolu Bölge Temsilcisi Murat Yavuz birer açılış konuşması yaptı. Ardından TGA yetkilisi tarafından destinasyona ve iş birliği imkanlarına ilişkin bir sunum gerçekleştirildi.

Sektör buluşmasında balon firmaları ile Kayseri ve Nevşehir'den oteller ve seyahat acenteleri de yer aldı. Böylece yerel turizm paydaşları, Kuzey Amerika pazarından gelen tur operatörleriyle doğrudan temas kurma, destinasyonun ürün çeşitliliğini aktarma ve önümüzdeki döneme yönelik iş birliği fırsatlarını değerlendirme imkanı buldu.

Kapadokya ve İstanbul'un Kuzey Amerika pazarındaki konumu güçlendi

Program kapsamında, Kapadokya'nın ve İstanbul'un Kuzey Amerika pazarındaki konumunun güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım atılırken, destinasyon tanıtımının yanı sıra satışa ve ticari iş birliklerine zemin hazırlayan somut temasların kurulması da desteklenmiş oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türk Hava Yolları, Kuzey Amerika, Kapadokya, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Advertisement
