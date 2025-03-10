Kuzey Kore'den ABD'ye Füze Gösterisi - Son Dakika
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Yerel

Kuzey Kore'den ABD'ye Füze Gösterisi

Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin tatbikatına karşılık olarak Sarı Deniz'e balistik füzeler fırlattı.

10.03.2025 10:04
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Kuzey Kore'nin, Sarı Deniz istikametine birden çok balistik füze fırlattığı bildirildi.

Kuzey Kore'den, bugün ortak Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'na başlayan ABD ve Güney Kore'ye misilleme geldi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin Sarı Deniz istikametine birden çok balistik füze fırlattığı belirtildi. Füzelerin yerel saatle 13.50'de Kuzey Kore'nin Hwanghae bölgesinin iç kesimlerinden fırlatıldığı aktarılan açıklamada, "Ordumuz, ABD ile yakın iş birliği içinde gözlem ve analiz faaliyetlerini sürdürerek teyakkuzda kalmaya devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

Zamanlaması dikkat çekti

Pyongyang'ın son füze denemesinin, ABD ve Güney Kore'nin bölgede 11 günlük Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'na başladığı gün gerçekleşmesi Washington- Seul ittifakına gözdağı olarak yorumlandı. Kuzey Kore, bugünkü denemeyle birlikte ABD Başkanı Trump'ın 20 Ocak'ta görevi devralmasından bu yana ilk kez balistik füze test etmiş oldu. Pyongyang, son balistik füze denemesini 14 Ocak'ta yapmış, 27 Şubat'ta ise stratejik seyir füzesi fırlatma tatbikatı gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

Kuzey Kore "gerçek savaş" uyarısı yapmıştı

Kuzey Kore'den günün erken saatlerinde yapılan açıklamada, ABD ve Güney Kore'nin bölgede gerçekleştireceği ortak Özgürlük Kalkanı Tatbikatı kınanarak, "Bu, iki taraf arasındaki gerginliği tek bir kaza atışıyla gerçek savaşa dönüştürebilecek tehlikeli ve kışkırtıcı bir eylemdir" uyarısında bulunulmuştu. ABD'nin tehditlerine karşı alınan tedbirlerin artırılacağı vurgulanan açıklamada, "Kore Yarımadası'nda ve bölgede kalıcı barışı sağlayabilmek için nükleer silahlar geliştirmeye yönelik sorumlu çabalarımız iki katına çıkarılacak" denilmişti. - SEUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuzey Kore'den ABD'ye Füze Gösterisi - Son Dakika

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