Kuzey Kore'den 'Altın Kubbe' Uyarısı - Son Dakika
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Kuzey Kore'den 'Altın Kubbe' Uyarısı

27.05.2025 10:19
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Kuzey Kore, ABD'nin 'Altın Kubbe' savunma sistemini nükleer tehdit olarak değerlendirdi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu yerli "Altın Kubbe" savunma sistemi planının "çok tehlikeli" bir girişim olduğu savunularak, "ABD'nin planı, nükleer silah sahibi devletlerin güvenlik kaygılarını harekete geçirerek ve uzayı potansiyel bir nükleer savaş alanına dönüştürerek küresel nükleer silahlanma ve uzay silahlanması yarışını hızlandıracaktır" uyarısında bulunuldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu yerli "Altın Kubbe" savunma sistemi planına Kuzey Kore'den yanıt geldi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Amerikan Araştırmaları Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin yeni füze savunma sistemi planının nükleer silahlara sahip devletlerin stratejik güvenliğini tehdit eden "çok tehlikeli" bir girişim olduğu savunularak, "Söz konusu plan, ABD'nin kendini beğenmişliğinin, kibrinin, zorbalığının ve keyfi uygulamalarının zirvesi ve ürünüdür. ABD'nin uzay tabanlı askeri altyapıyı önleyici bir şekilde kullanacağını açıklaması, tehditlerle başa çıkmaya yönelik bir savunma önlemi değil, tek kutuplu egemenlik stratejisini destekleyen bir nükleer uzay savaşı senaryosudur" ifadelerine yer verildi.

"Altın Kubbe planı uzayı militarize etme girişimi"

ABD'nin geçmişte uzayı bir savaş alanı olarak tanımladığı hatırlatılan açıklamada, "Mevcut ABD yönetimi tarafından savunulan 'Altın Kubbe' planı, uzayı militarize etme yönündeki girişimlerden yalnızca biridir. Bu, ABD'nin tüm dünyayı nükleer bir savaşa sürükleyebilecek suç geçmişini ortaya koymaktadır" denildi. ABD'nin füze savunma sistemini modernize etmek için "egemen devletlerden gelen sözde tehditleri" bahane olarak kullandığı iddia edilerek, "Ana kara savunması bahanesiyle uzay militarizasyonunu hızlandırma yönündeki hegemonik hareketler, düşman devletlere yönelik olası bir saldırıyı istediği zaman başlatarak askeri üstünlüğe hızlıca ulaşmayı hedeflemektedir. Bu, ABD tarafından takip edilen askeri stratejik hedeftir ve mevcut ABD yönetimi tarafından öncelik olarak görülen 'Altın Kubbe' projesinin amacıdır" ifadeleri kullanıldı.

Kuzey Kore'den "uzay savaşı" uyarısı

Açıklamada, ABD'nin "Altın Kubbe" savunma sistemi planının dünyadaki silahlanma yarışını hızlandıracağı savunularak, "ABD'nin planı, nükleer silah sahibi devletlerin güvenlik kaygılarını harekete geçirerek ve uzayı potansiyel bir nükleer savaş alanına dönüştürerek küresel nükleer silahlanma ve uzay silahlanması yarışını hızlandıracaktır" uyarısında bulunuldu. ABD'nin daha önce duyurduğu "uzay uçak gemisi" ve "X-37B" insansız uzay aracı projelerinin de insanlığın hayal olarak gördüğü "uzay savaşı" riskini artırdığına dikkat çekildi.

"ABD'nin planları tehlikeli bir askeri kumar"

ABD'nin 2016'dan bu yana Japonya ve Güney Kore ile birlikte çok sayıda ortak füze tatbikatı yaptığı ve son yıllarda bu ülkelerde uzay gücü birimleri kurduğu hatırlatılan açıklamada, "ABD'nin bu adımlarının arkasında uydusu olan ülkelerle entegre füze savunma sistemi kurarak bu ülkeleri askeri anlamda kendine daha da bağımlı hale getirme ve olası bir saldırı durumunda uydusu olan ülkelerin güçlerini ABD kuvvetlerinin askeri operasyonları için kullanma planı yatmaktadır" ifadelerine yer verildi. ABD'nin uydusu olan ülkeleri "yem" ve "kalkan" olarak kullanmak isteyen "bencil" bir devlet olduğu iddia edilerek, "Bu, ABD'nin planlarının tehlikeli bir askeri kumar olduğunu kanıtlamaktadır" denildi.

"Tarihteki en büyük silahlanma planı"

ABD Kongresi Bütçe Ofisi'nin uzay tabanlı önleyici füze sisteminin inşa maliyetinin 542 milyar doları bulabileceğini açıkladığı hatırlatılarak, "Bu, 'Altın Kubbe' savunma sistemi planının tarihteki en büyük silahlanma planı olduğunu göstermektedir" yorumunda bulunuldu.

ABD'nin hamlelerinin Kuzey Kore'yi gerekli savunma tedbirlerini almaya mecbur bıraktığı belirtilerek, "ABD'nin uzayın militarize edilmesine yönelik örtülü hamleleri küresel güvenlik ortamını daha da belirsiz hale getirmektedir. Bu da, devletin ve bölgenin güvenliğinin yalnızca mevcut zorlukları değil, aynı zamanda gelecekteki zorlukları da kontrol altına alabilecek eşsiz bir güç dengesi ile garanti edilebileceğini kanıtlamaktadır" ifadeleri kullanıldı. - PYONGYANG

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuzey Kore'den 'Altın Kubbe' Uyarısı - Son Dakika

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