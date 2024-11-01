Kuzey Kore'den Hwasong-19 Füze Testi

Yerel

Kuzey Kore, "dünyanın en güçlü stratejik füzesi" olarak tanımladığı Hwasong-19 kıtalararası balistik füzesini başarılı bir şekilde test ettiğini duyurdu.

Kuzey Kore, dün gerçekleştirdiği füze denemesine ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı. Resmi Kuzey Kore basınında yer alan habere göre Hwasong-19 kıtalararası balistik füzesinin en gelişmiş versiyonunun başarılı bir şekilde test edildiği bildirildi. 7 bin 687 kilometre rekor irtifaya ulaşan ve 85 dakika boyunca bin kilometre mesafe kat eden füzenin Doğu Çin Denizi açıklarında önceden belirlenen hedefi başarılı bir şekilde vurduğu aktarılırken, Hwasong-19'un "dünyanın en güçlü stratejik füzesi" olduğu iddia edildi. "Kuzey Kore'nin stratejik silahlı kuvvetlerinin mutlak üstünlüğünün sürdürülmesinde çığır açacağı" belirtilen son füze denemesinin komşu ülkelerin güvenliği üzerinde herhangi bir olumsuz etkisinin olmadığı kaydedildi.

Japonya açıklamıştı

Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin yerel saatle 07.11 sıralarında Japon Denizi istikametine doğru kıtalararası balistik füze fırlattığını açıklamıştı. 1 saat 26 dakikalık rekor bir süre boyunca uçan füzenin, 08.37 sıralarında Hokkaido eyaletine bağlı Okushiri Adası'nın batısına, Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü bildirilmişti. Füzenin 7 bin kilometre üzerinde rekor bir irtifaya ulaşarak yaklaşık bin kilometre mesafe kat ettiği aktarılmıştı.

Kuzey Kore lideri meydan okumuştu

Dün Kuzey Kore'den yapılan ilk açıklamada füze denemesi doğrulanmıştı. Ülke lideri Kim Jong-Un ise "Son füze testi, bölgesel gerilimi kasıtlı olarak tırmandıran ve ülkemizin güvenliğini tehdit eden düşmanlara karşı koyma irademizi göstermek amacıyla yapıldı" ifadelerini kullanmıştı. Düşmanın askeri manevralarının Kuzey Kore'yi ordusunu güçlendirmeye mecbur bıraktığını vurgulayan Kim, "Giderek ağırlaşan tehdit ve meydan okumalar, modern stratejik saldırı kuvvetlerimizi güçlendirmeye devam etmemizi ve nükleer kuvvetlerimizin karşılık verme kapasitesini artırmamızı gerektirmektedir" şeklinde konuşmuştu. Düşmanlarına meydan okuyan Kim, "Nükleer kuvvetleri güçlendirme politikamız asla değişmeyecek" demişti. - PYONGYANG