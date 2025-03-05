Kuzey Kore'den Rusya'ya Yeni Asker Sevkiyatı

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Güney Kore Milletvekili Yu Yong-weon, yaklaşık 3 bin 500 Kuzey Kore askerinin daha Rusya için savaşmak üzere cepheye gönderilmesinin beklendiğini ifade etti.

Kuzey Kore ile Rusya arasındaki askeri iş birliğinin yankıları sürerken, Güney Kore'deki Halkın Gücü Partisi Milletvekili Yu Yong-weon 23-26 Şubat tarihleri arasında Ukrayna'ya yaptığı ziyarette yetkililerden edindiği son bilgilerle ilgili açıklamalarda bulundu. Güney Kore basınına konuşan Yu, Kuzey Kore'nin Rusya'ya 2'nci asker sevkiyatını tamamladığını belirterek, "Kuzey Kore askerlerinin yaklaşık bin 500 kişiden oluşan 2'nci grubu saha adaptasyon eğitimini tamamladıktan sonra Rusya'nın Kursk bölgesine konuşlandırıldı" dedi. Kuzey Kore'nin cepheye 3'üncü asker sevkiyatı için hazırlıklara başladığını kaydeden Yu, yaklaşık 3 bin 500 Kuzey Kore askerinin Rusya'nın uzak doğusundaki 5 bölgede saha adaptasyon eğitimi aldığı bilgisini paylaştı. Yu, söz konusu askerlerin 3'üncü sevkiyat kapsamında cepheye gönderilmesinin beklendiğini ifade etti.

"Yaralı Kuzey Koreli askerlerin çoğu intihar ediyor"

Kuzey Kore'nin Ukrayna karşısında verdiği kayıplara da değinen Yu, yaklaşık 400 Kuzey Kore askerinin öldürüldüğü, 3 bin 600'ünün yaralandığı bilgisini aldığını ifade etti. Yaralanan Kuzey Kore askerlerinin yaklaşık 300'ünün iyileşerek cepheye geri döndüğünü aktaran Yu, esir alınan Kuzey Koreli askerlerle ilgili olarak ise "3 binden fazla yaralı asker varken sadece ikisinin esir alınması mantıklı olmadığı için daha fazla esirin olup olmadığını sordum. Ancak Ukrayna tarafı daha fazla esir olmadığını söyledi. Yaralı askerlerin çoğunun kendini öldürme yolunu seçtiğini açıkladılar" ifadelerini kullandı.

"5 Kuzey Kore askeri, 10 Rus askerine eşit"

Yu, ayrıca cephedeki Kuzey Kore askerlerinin sıklıkla Rus askerlerinden cep telefonu ödünç almaya çalıştıklarının tespit edildiğini ifade etti. Kuzey Kore askerleri tarafından kullanılan tablet bilgisayarlar üzerinde yapılan incelemelerde çok sayıda propaganda ve ideolojik eğitim materyali bulunduğunu aktaran Yu, Ukrayna Özel Kuvvetleri'nin "5 Kuzey Koreli askerin 10 Rus askerine eşdeğer muharebe kabiliyeti gösterdiğine" dair değerlendirmede bulunduğu bilgisini paylaştı. Yu, yüksek dayanıklılık ve korkusuzluğun Kuzey Kore askerlerinin temel özellikleri olarak değerlendirildiğini ifade etti. - SEUL