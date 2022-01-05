Kuzey Kore'den yeni yılda yeni füze denemesi - Son Dakika

Kuzey Kore'nin yeni bir füze denemesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yerel saatle 08.10 sıralarında ülkenin doğu kıyısından Japon Denizi açıklarına doğru yeni bir füze ateşlediği bildirildi. Karadan denize atılan bir balistik füze olduğu ve detaylı incelemelerin sürdüğü kaydedilirken, durumun ABD ile yakın işbirliği içinde analiz edildiği vurgulandı.

Japonya da doğruladı

Öte yandan Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri tarafından da doğrulanan füzenin yaklaşık 500 km yol kat ettiği ifade edilirken, Japonya Başbakanı Fumio Kishida füze denemesini "üzücü" olarak niteledi. Japonya Savunma Bakanı Nobuo Kishi ise, füzenin ülkenin münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünün değerlendirildiğini söyledi.

Sürpriz deneme

Nükleer füze programı nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarına maruz kalan Kuzey Kore'de iktidardaki İşçi Partisi geçtiğimiz hafta yeni yılda izlenecek politikaların belirlendiği 8. Merkez Komitesi 4. Genel Kurulu'na ev sahipliği yapmıştı. Lider Kim Jong-Un'un konuşmasında balistik füze programına özel olarak değinmemesi ise bölgede gerilimin azalabileceğine dair umutları artırmıştı. Bu nedenle Pyongyang'ın yeni yılın başında gelen son füze denemesi "sürpriz" olarak değerlendirildi. - TOKYO