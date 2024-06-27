Kuzey Kore, MIRV teknolojisini başarılı bir şekilde test etti - Son Dakika
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Kuzey Kore, MIRV teknolojisini başarılı bir şekilde test etti

Kuzey Kore, tek balistik füzenin farklı hedeflere birden fazla savaş başlığı fırlatmasına imkan tanıyan MIRV (Çoklu Bağımsız Hedefleme Aracı) teknolojisini başarılı bir şekilde test ettiğini açıkladı. Denemede orta menzilli katı yakıtlı bir balistik füzenin birinci kademe motorunun kullanıldığı belirtilirken, farklı savaş başlıklarının yaklaşık 200 kilometre yarıçapındaki bir alanda bulunan 3 farklı hedefe yönlendirildiği aktarıldı. Testin ülkenin savunma faaliyetlerinin rutin bir parçası olduğu vurgulandı.

27.06.2024 09:46
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Kuzey Kore, tek balistik füzenin farklı hedeflere birden fazla savaş başlığı fırlatmasına imkan tanıyan MIRV (Çoklu Bağımsız Hedefleme Aracı) teknolojisini başarılı bir şekilde test ettiğini açıkladı.

Japon Denizi istikametine doğru dün tanımlanamayan bir füze fırlatan Kuzey Kore'den son silah testine ilişkin açıklama geldi. Resmi Kuzey Kore basınında yer alan haberlere göre, tek balistik füzenin farklı hedeflere birden fazla savaş başlığı fırlatmasına imkan tanıyan MIRV (Çoklu Bağımsız Hedefleme Aracı) teknolojisinin başarılı bir şekilde test edildiği bildirildi. Denemede orta menzilli katı yakıtlı bir balistik füzenin birinci kademe motorunun kullanıldığı belirtilirken, bu kapsamda farklı savaş başlıklarının yaklaşık 200 kilometre yarıçapındaki bir alanda bulunan 3 farklı hedefe yönlendirildiği aktarıldı. MIRV savaş teknolojisinin başarısını ölçmeyi amaçlayan silah testinin ülkenin savunma faaliyetlerinin rutin bir parçası olduğu vurgulandı.

Pyongyang tanımlanamayan bir balistik füze fırlatmıştı

Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin dün yerel saatle 05.32'de Japon Denizi istikametine doğru tanımlanamayan bir balistik füze fırlattığı bildirilmişti. İlk belirlemelere göre füzenin ülkenin münhasır ekonomik bölgesinin (MEB) dışına düştüğü aktarılırken, bölgede seyreden uçak ve gemilerde herhangi bir hasar tespit edilmediği kaydedilmişti.

Güney Kore başarısız olduğunu açıklamıştı

Denemeyi doğrulayan Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı da, Pyongyang'ın hipersonik bir füze fırlattığını açıklamıştı. Füzenin yaklaşık 250 kilometre yol kat ettiği aktarılırken, denemenin daha sonra başarısızlıkla sonuçlandığı ifade edilmişti. - PYONGYANG

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuzey Kore, MIRV teknolojisini başarılı bir şekilde test etti - Son Dakika

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