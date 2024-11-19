Kuzey Kore ve Rusya Arasında Askeri İlişkiler Derinleşiyor

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya asker göndermesine ilişkin tartışmalar devam ederken Rusya Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Alexandr Kozlov'u ağırladı. Rusya'dan bir askeri heyetin ise dün Kuzey Kore'ye vardığı açıklandı.

Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya asker göndermesinin yankıları sürerken Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, ülkesini ziyaret eden Rusya Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Alexandr Kozlov'u başkent Pyongyang'da ağırladı. İkilinin samimi bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi. Kim, görüşmede iki ülke arasında imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın önemine vurgu yaparak karşılıklı işbirliğinin derinleşmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek "Hükümetler arası ticari, ekonomik, bilimsel ve teknolojik değişim ve işbirliğini daha da güçlendirmeli ve iki ülkenin ortak refah ve kalkınmasına katkı sağlamalıyız" dedi.

"Rus askeri heyet ülkeye vardı"

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Askeri Akademisi Başkanı Vladimir Zarudnitski'nin de beraberindeki heyetle birlikte dün Kuzey Kore'ye vardığı duyuruldu. Pyongyang Uluslararası Havalimanı'nda Kim Il Sung Askeri Üniversitesi Başkan Yardımcısı Sonu Jong Chan, Kore Halk Ordusu subayları ve Rusya'nın ülkedeki askeri ataşesi Alexei Bartusov tarafından karşılanan heyetin ülkeyi neden ziyaret ettiğine dair bilgi paylaşılmadı. - PYONGYANG