Kuzey Koreli korsanlara Pyongyang'da 132 metrekarelik daire verildiği öne sürüldü

Kuzey Kore'nin Binance kripto para borsası saldırısına benzer büyük soygunlarla görevlendirdiği en iyi bilgisayar korsanlarını başkent Pyongyang'da geniş bir daire ve yüklü miktarda döviz gibi ayrıcalıklarla ödüllendirdiği öne sürüldü.

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, kripto para borsası Binance'e yönelik siber saldırının arkasında olduğu iddia edilen Kuzey Kore'nin bilgisayar korsanlığı alanındaki faaliyetlerine ilişkin dikkat çeken iddiaları gündeme taşıdı. Uzmanların ve Kuzey Kore'den kaçan sığınmacıların bilgi ve görüşlerine dayandırılan haberde, ülke lideri Kim Jong-un'un 10 yılı aşkın süredir devam eden bir program kapsamında 11-12 yaşlarındaki en zeki 150 ila 200 ortaokul öğrencisini her sene bilgisayar mühendisliği eğitimi için seçerek dünya çapında bir bilgisayar korsanı ordusu kurduğu ve bu grubun rejime büyük kazanç sağladığı aktarıldı. Haberde, 2004 yılında Güney Kore'ye kaçmadan önce devlet adına bilgisayar korsanları eğiten Kuzey Koreli sığınmacı Kim Heung-kwang'ın, "Onlar aslında Kim Jong-un'un gizli silahlarından biri. Sırf ajan haline getirmek amacıyla en zeki çocukları sistemli bir şekilde bulup bilgisayar korsanlarını bu şekilde yetiştiren başka bir ülke yok. Bilgisayar korsanı olmak isteyip istememeleri önemli değil" görüşlerine yer verildi.

Başarılı öğrenciler özel olarak yetiştiriliyor

Kuzey Kore'nin siber birimini 1998'de kurduğu, ancak Kim Jong-un'un 2013 yılında siber savaşı nükleer silahlar ve füzelerle birlikte ülkenin en kritik silahlarından biri ilan etmesiyle birimin daha önemli hale geldiği kaydedildi. 17 yaşına gelen en başarılı öğrencilerin ülkenin en iyi üniversitelerine gönderildiği, elemelerden geçen seçkin bir kesimin ordunun siber birimine katılarak kripto para protokolleri ve yabancı donanımların tersine mühendislik işlemleri üzerine eğitildiği, diğerlerinin ise Batılı firmalarda uzaktan yazılım işlerinde çalıştırıldığı belirtildi. Kore Üniversitesi Siber Güvenlik Okulundan Emeritus Profesör Lim Jongin, "Güney Kore'nin en iyi öğrencileri tıp veya diğer prestijli kariyerlerin peşinden giderken, Kuzey Kore en iyi yetenekleri nükleer ve siber programlara yönlendiriyor ve esasen geleceklerini garanti altına alıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Başarılı siber korsanlara farklı ödüller veriliyor

Haberde, Kuzey Kore rejimine hizmet eden başarılı bilgisayar korsanlarına tanınan ayrıcalıklara da yer verildi. 2024 yılı tahminlerine göre yaklaşık 8 bin 400 kişiden oluşan siber savaş kadrosundaki başarılı isimlere Çin gibi müttefik ülkelere seyahat, iktidar partisi üyeliği ve seçkin ailelerle evlilik gibi imtiyazlar tanındığı aktarıldı. Ayrıca başarılı saldırıların korsanların askeri birimine soygun karının yüzde 30'una kadar dolar kazancı sağlayabildiği ve korsanlara başkent Pyongyang'da aileleriyle kalabilecekleri dairelerin verildiği kaydedildi. Bu dairelerin büyüklüğünün 132 metrekareye kadar çıkabildiği öne sürüldü.

Gözetim ve baskı altında çalışıyorlar

Lazarus (APT38) ve onunla bağlantılı TraderTraitor gibi grupların devlet desteği sayesinde yaptırımlarla karşılaşmadan stratejilerini mükemmelleştirebildiğine dikkat çekilen haberde, siber korsanlık faaliyetlerinde yapay zeka araçlarının da aktif olarak kullanıldığı belirtildi. Devlet desteğine rağmen Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının çok katı ve disiplinli bir yapı içinde, uzun saatler boyunca, gözetim ve baskı altında çalıştırıldığı kaydedilirken, insan hakları grubu PSCORE'un İcra Direktörü Nam Bada, "Sürekli para kazanmaya devam etme baskısı var. Stres aşırı düzeyde ve psikolojik gerginlik nedeniyle insanlar daha önce sahip olmadıkları sağlık sorunları yaşıyor" dedi.

FBI, Binance siber saldırısında Kuzey Kore'yi işaret etmişti

FBI, kripto para borsası Binance'e yönelik siber saldırıdan Kuzey Kore'nin sorumlu olduğunu açıklamış, ancak Pyongyang yönetimi bu iddiayı reddetmişti. Blokzincir araştırma şirketleri ise saldırıyı "TraderTraitor" olarak bilinen Kuzey Koreli hacker grubuna bağlamıştı.