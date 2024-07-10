Kuzey Makedonya Büyükelçisi Kayseri Üniversitesi\'ni Ziyaret Etti

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Bir dizi program çerçevesinde Kayseri'ye gelen Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'yı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Büyükelçi Manasijevski'ye Kayseri Üniversitesi ve üniversitedeki eğitim-öğretim çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Büyükelçi Jovan Manasijevski ise Rektör Karamustafa'ya konukseverliğinden dolayı teşekkür ederek, Kuzey Makedonya'daki üniversiteler ile Kayseri Üniversitesi arasında eğitim ve araştırma alanında işbirliğinin oluşturulabileceğini ve bu konuda üzerine düşen çabayı gösterebileceğini söyledi.

Ziyaretin sonunda Büyükelçi Jovan Manasijevski, Kayseri Üniversitesi'nin şeref defterini imzaladı. - KAYSERİ