Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki Gişe Azlığı Vatandaşları Çileden Çıkarıyor - Son Dakika
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Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki Gişe Azlığı Vatandaşları Çileden Çıkarıyor

İstanbul'da trafiği rahatlatmak amacıyla yapılan Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki az sayıdaki çalışan gişeler, vatandaşların sıkıntı yaşamasına neden oluyor. Özellikle akşam saatlerinde sadece 3 gişenin çalışması, trafik yoğunluğuna yol açıyor. Vatandaşlar, dakikalarca beklemek zorunda kaldıklarını ve gişe sayısının artırılmasını talep ediyor. Ayrıca, İstanbul Havalimanı'na ulaşmak için kullanılan otoyolda yeterli hizmetin verilmemesi de eleştiriliyor.

09.07.2024 11:17
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İstanbul'da trafiğe nefes aldırması için yapılan Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki çalışan gişelerin azlığı vatandaşlara çile çektiriyor. ICA tarafından işletilen otoyolda tasarruf etmek için çalışan gişe sayısının azlığı vatandaşların tepkisine sebep oluyor.

Özellikle trafiğin yoğun olduğu akşam saatlerinde 11 gişeden sadece 3'ünün çalışması, gişe önünde trafik yoğunluğuna sebep oluyor. Odayeri Gişeleri'ni kullanan vatandaşlar, durumu tepki göstererek, akşam saatlerinde 3 gişeye mahkum edildiklerini ve dakikalarca beklemek zorunda olduklarını iddia ettiler. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde gişe sayısının arttırılmasını isteyen vatandaşlar, çile çekmekten bıktıklarını belirttiler. E-5 ve E-6'nın yoğun trafiğinden kaçarak, Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullandıklarını ifade eden vatandaşlar, burada da gişe azlığı problemiyle yüz yüze kaldıklarını kaydettiler.

İstanbul Havalimanı'na ulaşmak için otoban kullanan vatandaş, Avcılar - Havalimanı gidiş-geliş için 221 lira ücret alındığına dikkat çekerek, "Böyle bir ücret ödenen şehir içi otobanda yeterli hizmetin verilmemesi vatandaşlara saygısızlıktır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bu konuyu inceleyip işletmedeki aksaklıkları gidermesini istiyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki Gişe Azlığı Vatandaşları Çileden Çıkarıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki Gişe Azlığı Vatandaşları Çileden Çıkarıyor - Son Dakika
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