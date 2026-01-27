Başiskele\'de yarıyıl tatilindeki çocuklar "Kuzucuk" müzikalini izledi

Başiskele'de kültür sanat etkinlikleri kapsamında sahnelenen "Kuzucuk Müzikali" çocuklardan ilgi gördü.

Başiskele Belediyesi'nin ocak ayı programı çerçevesinde Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, sevilen çizgi film karakteri Kuzucuk ve arkadaşları sahne aldı. Yarıyıl tatilini fırsat bilen ailelerin çocuklarıyla katıldığı müzikal, iki seans halinde gerçekleştirildi. Renkli dekorlar ve müzikler eşliğinde sunulan interaktif gösteride çocuklar keyifli vakit geçirdi.

Etkinlik takvimi yetişkin tiyatrosuyla sürüyor

Belediyenin kültür sanat takviminin ay sonuna kadar farklı etkinliklerle devam edeceği bildirildi. Program kapsamında bu akşam saat 20.00'de "Masanın Altında" adlı yetişkin tiyatrosu, 28 Ocak Çarşamba günü Barbaros Mahallesi Kütüphanesi'nde "Kültür Söyleşileri" ve 31 Ocak Cumartesi günü animasyon film gösterimi (14.00 ve 19.00 seansları) yapılacağı belirtildi.

Biletli oyunların Kocaeli Şehir Tiyatroları internet sitesinden temin edilebileceği, ücretsiz etkinliklerin ise rezervasyonlu olduğu kaydedildi. - KOCAELİ