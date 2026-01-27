Başiskele'de yarıyıl tatilindeki çocuklar "Kuzucuk" müzikalini izledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Başiskele'de yarıyıl tatilindeki çocuklar "Kuzucuk" müzikalini izledi

Başiskele\'de yarıyıl tatilindeki çocuklar "Kuzucuk" müzikalini izledi
27.01.2026 13:52  Güncelleme: 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başiskele'de düzenlenen 'Kuzucuk Müzikali' etkinliği, yarıyıl tatilinde ailelerin çocuklarıyla katılımı ile büyük ilgi gördü. Etkinlik, renkli dekorlar ve müziklerle interaktif bir gösteri sunarak çocuklara keyifli anlar yaşattı.

Başiskele'de kültür sanat etkinlikleri kapsamında sahnelenen "Kuzucuk Müzikali" çocuklardan ilgi gördü.

Başiskele Belediyesi'nin ocak ayı programı çerçevesinde Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, sevilen çizgi film karakteri Kuzucuk ve arkadaşları sahne aldı. Yarıyıl tatilini fırsat bilen ailelerin çocuklarıyla katıldığı müzikal, iki seans halinde gerçekleştirildi. Renkli dekorlar ve müzikler eşliğinde sunulan interaktif gösteride çocuklar keyifli vakit geçirdi.

Etkinlik takvimi yetişkin tiyatrosuyla sürüyor

Belediyenin kültür sanat takviminin ay sonuna kadar farklı etkinliklerle devam edeceği bildirildi. Program kapsamında bu akşam saat 20.00'de "Masanın Altında" adlı yetişkin tiyatrosu, 28 Ocak Çarşamba günü Barbaros Mahallesi Kütüphanesi'nde "Kültür Söyleşileri" ve 31 Ocak Cumartesi günü animasyon film gösterimi (14.00 ve 19.00 seansları) yapılacağı belirtildi.

Biletli oyunların Kocaeli Şehir Tiyatroları internet sitesinden temin edilebileceği, ücretsiz etkinliklerin ise rezervasyonlu olduğu kaydedildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Başiskele, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başiskele'de yarıyıl tatilindeki çocuklar 'Kuzucuk' müzikalini izledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye’de ABD liderliğindeki koalisyonun askeri üssünde hareketlilik sürüyor Suriye'de ABD liderliğindeki koalisyonun askeri üssünde hareketlilik sürüyor
Serik’te Silah Ticareti Operasyonu Serik'te Silah Ticareti Operasyonu
Berlin’de elektrik kesintisinin faillerinin başına 1 milyon Euro ödül koyuldu Berlin'de elektrik kesintisinin faillerinin başına 1 milyon Euro ödül koyuldu
Gözde tatil beldemizi fırtına vurdu Tekne karaya oturdu, ağaçlar devrildi Gözde tatil beldemizi fırtına vurdu! Tekne karaya oturdu, ağaçlar devrildi
3 hafta önce şampiyonluğun bir numaralı adayıyken tepetaklak oldular 3 hafta önce şampiyonluğun bir numaralı adayıyken tepetaklak oldular
702 sayfalık iddianame Böcek’in evinden 1 milyon liranın üzerinde nakit çıktı 702 sayfalık iddianame! Böcek'in evinden 1 milyon liranın üzerinde nakit çıktı

14:43
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ı kabul etti
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı kabul etti
14:39
Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL’miz herkese hayırlı olsun
Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL'miz herkese hayırlı olsun
13:59
Komşu ülkeyi tedirgin eden patlama sesi Yetkililerden jet açıklama geldi
Komşu ülkeyi tedirgin eden patlama sesi! Yetkililerden jet açıklama geldi
13:48
Kesik baş cinayetinde vahşet ütü ile başlamış
Kesik baş cinayetinde vahşet ütü ile başlamış
13:38
Savaş sahnesi değişiyor Türkiye’nin yanı başında tarihi görüntü
Savaş sahnesi değişiyor! Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü
13:10
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 15:09:20. #7.11#
SON DAKİKA: Başiskele'de yarıyıl tatilindeki çocuklar "Kuzucuk" müzikalini izledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.