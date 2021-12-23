KVKK sürecindeki verbis bildirimi başarıyla gerçekleştirildi - Son Dakika

Atatürk Üniversitesinde Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) sürecinin başından itibaren 60 saatin üzerinde, 300'e yakın birim yöneticisi ve personel ile gerçekleştirilen toplantılar sonucunda elde edilen kişisel verilerin değerlendirilmesi süreci titizlikle devam ederken, sürecin en önemli kısmı olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) bildiriminde sona gelindi.

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı öncülüğünde, Atatürk Üniversitesi KVKK Kurul Başkanı Prof. Dr. Atilla Keskin ve Veri Yönetim Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Gökay Akkaya yürütücülüğünde, Veri Koruma Uzmanları Gülhan Karadağ Ağkurt ile Uğur Küçükoğlu sorumluluğunda devam eden çalışmalar sonucunda kurumlara tanımlanan süre içerisinde toplanan veri kategorilerini içeren VERBİS bildirimi başarıyla gerçekleştirildi.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini ve uyacakları kuralları düzenleme amacını taşıyan prosedürlerin Atatürk Üniversitesi birimlerinde uygulanması aşamasına geçilirken, KVKK birimi tarafından birimlere entegre edilen ilgili diğer prosedürlerin dağıtımı için gerekli çalışmaların da devam ettiği bildirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Kişisel Verileri Koruma Kanununun, ülkemizin kişisel verilerin korunmasına verdiği önemin ispatı niteliğinde olduğunu belirterek, bireyler üzerinde kişisel verilerin korunması konusunu Atatürk Üniversitesi olarak çok önemsediklerini söyledi.

Mahremiyetin sağlanması için kişisel verilerin korunması gerektiğini aktaran Prof. Dr. Çomaklı, veri mahremiyeti kavramının; kişi, kurum, kuruluş ve hatta ülkeler için hayati bir önem taşıdığını, Atatürk Üniversitesinin de bu düşünceyle hareket ederek kişisel verilerin korunması için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade etti. - ERZURUM