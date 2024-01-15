KYK Manevi Danışmanı, öğrencilere memleket biletleri sağlıyor

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Müftülük personeli KYK Manevi Danışmanı Abdullah Bilgin "Öğrenciye Memleket Bileti" etkinliği düzenledi.

Etkinlik çerçevesinde yarıyıl tatilinde memleketine gitmek isteyip de bilet ücretlerinin yüksek olması nedeniyle gidemeyen öğrencilere bilet parası projesi yapıldı.

Ailesinden uzakta yurdun çeşitli illerinden Gediz'e gelerek üniversite okuyan öğrencilerin yarıyıl tatilinde memleketlerine gidebilmeleri için Kredi Yurtlar Kurumunda görevli Manevi Danışman Abdullah Bilgin hayırseverlerin desteklerini beklediklerini söyledi.

Bilgin, "Geleceğimizin teminatı gençlerimizden yardıma ihtiyacı olan çok fazla öğrencimiz bulunuyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerinden gelen öğrencilerimizin memleketlerine gidebilmeleri için minimum bin 250 TL civarında bilet ücreti oluyor. Bu ekonomik şartlarda öğrencilerimizin ailelerine gidebilmeleri imkansızlaşıyor. Biz de böyle bir proje düşündük. Belirlediğimiz durumu iyi olmayan KYK yurdunda kalan öğrencilerimize bilet parası topluyoruz. İlk etapta 30 öğrencimizin bilet ücretini ayarladık. Memleketine gidebilmek için bilet parası ayarlayamayan daha da öğrencilerimiz var. Onlar için Gedizli hayırseverlerimizden destek bekliyoruz. Destek veren tüm hemşerilerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA