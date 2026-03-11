KYK Öğrencilerinden Ramazan'da Örnek Dayanışma - Son Dakika
KYK Öğrencilerinden Ramazan'da Örnek Dayanışma

KYK Öğrencilerinden Ramazan\'da Örnek Dayanışma
11.03.2026 11:43
Bilecik'te KYK öğrencileri, cami temizliği yapıp ihtiyaç sahiplerine kumanya dağıttı.

Bilecik'te Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurdu (KYK) öğrencileri, camiyi temizledi, ihtiyaç sahiplerine kumanya ulaştırdı.

Bilecik'te Ertuğrulgazi KYK Yurdu öğrencileri, Ramazan ayının manevi atmosferinde örnek bir sosyal sorumluluk çalışmasına imza attı. Manevi Danışmanlar Beytullah Elbey ve Veysel Topçu'nun organizasyonunda bir araya gelen öğrenciler, Ramazan öncesinde Osmanlı Camii'nde temizlik çalışması gerçekleştirerek camiyi ibadete hazırladı. Gönüllü olarak yapılan temizlik çalışması, cami cemaatinin de takdirini topladı. Ramazan ayının paylaşma ve yardımlaşma ruhunu yaşatmak isteyen öğrenciler, hazırladıkları Ramazan kumanyalarını da ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı. Kumanya paketlerini kendi elleriyle teslim eden öğrenciler, dayanışma ve kardeşliğin en güzel örneklerinden birini ortaya koydu.

Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, "Ramazan ayı yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı mübarek bir aydır. Gençlerimizin camilerimizi temizleyerek ibadete hazırlaması ve ihtiyaç sahibi ailelere kumanya ulaştırması bizleri son derece memnun etti. Bu anlamlı çalışmada emeği geçen tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Bilecik, Yerel, Cami, Son Dakika

Son Dakika Yerel KYK Öğrencilerinden Ramazan'da Örnek Dayanışma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12:06
Trump, en büyük darbeyi İran’dan değil kendi halkından yedi
Trump, en büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi
12:04
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
11:40
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
11:24
İlber Ortaylı’dan kötü haber Fatih Altaylı sevenlerinden dua istedi
İlber Ortaylı'dan kötü haber! Fatih Altaylı sevenlerinden dua istedi
10:38
Yine gergin başladı İBB davasının 3. gününde “el sallama“ krizi
Yine gergin başladı! İBB davasının 3. gününde "el sallama" krizi
10:11
İlk kez ortaya çıktı ABD’nin uykularını kaçıracak görüntü
İlk kez ortaya çıktı! ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
SON DAKİKA: KYK Öğrencilerinden Ramazan'da Örnek Dayanışma - Son Dakika
