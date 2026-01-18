Akdağ Kayak Merkezi'nde sömestir bereketi - Son Dakika
Akdağ Kayak Merkezi'nde sömestir bereketi

18.01.2026 16:24  Güncelleme: 16:26
Samsun'un Ladik ilçesindeki Akdağ Kayak Merkezi, sömestir tatilinde ailelerin yoğun ilgisiyle doldu. Kar manzarası eşliğinde kayak ve kızak keyfi yaşayan ziyaretçiler, kışın tadını çıkarıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi, merkezin kış turizmine katkısını vurguladı.

Samsun'un Ladik ilçesinde bulunan Akdağ Kayak Merkezi, sömestir tatilini fırsat bilen ailelerin yoğun ilgisiyle dolup taştı. Kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen merkezde, çocuklarıyla birlikte gelen aileler kışın ve karın keyfini doyasıya yaşadı.

Eşsiz doğası ve etkileyici manzarasıyla kış mevsiminin en gözde adreslerinden biri olan Ladik Akdağ, hafta sonunda da kış sporu tutkunlarının buluşma noktası oldu. Kayak ve kızak keyfi yaşayan ziyaretçiler, temiz hava ve kar manzarası eşliğinde unutulmaz anlar yaşadı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan paylaşımda, "Ladik Akdağ Kayak Merkezimizden bildiriyoruz; bugün burası çok güzel" ifadelerine yer verilirken, merkezin kış turizmi açısından bölgeye önemli katkı sunduğu vurgulandı.

Akdağ'ın eteklerinin tamamen beyaza bürünmesiyle birlikte, hem günübirlik ziyaretçiler hem de kış sporu meraklıları Ladik'e akın etmeye devam ediyor. Kar kalınlığının elverişli seviyeye ulaşması, Akdağ'ı bu kış da Samsun ve çevre iller için vazgeçilmez bir rota haline getirdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
