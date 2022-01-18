Lapa lapa yağan kar Denizlileri sevindirdi - Son Dakika

Lapa lapa yağan kar Denizlileri sevindirdi

DENİZLİ Denizli şehir merkezine sabah saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. Lapa lapa yağan kar Kent genelini bir anda beyaza bürürken Denizliler ise yaşanan durumdan memnun olduğunu söyledi.

Meteoroloji Genel Bölge Müdürlüğünün sabah saatlerinde Denizli için yaptığı kar uyarısı sonrası kent merkezi beyaza büründü. Öğle saatlerinde etkisini artıran kar yağışı soğuk hava ile birlikte etkisini artırdı. Kentte hava sıcaklığı ise artan kar yağışının etkisiyle düşmeye başladı. Meteoroloji Genel Bölge Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre sıcaklıkların hafta boyunca düşmesi, bölge genelinde ise havanın kar ve karla karışık yağmurlu geçmesi tahmin ediliyor.

"Kar doğanın ilacı"

Doğu illerinde yağan kar yağışının aynısın Denizli'de olmasını isteyen İshak Küncek, kar yağışının bereket ve rahmet olarak gördüğünü anlattı. Küncek, "Kar yağışı çok güzel, keşke sürekli Doğu bölgesindeki 3 veya 4 metre olmasa da 1 ve 2 metreye kadar yağması güzel olur. Kar bereket ve rahmettir. Kar doğanın ilacıdır. Bazı insanlar kar yağışını affet ve felaket olarak görüyor. Ama kar bereketli olduğunu bilmiyor. Kaç yıldır kuraklık var yeraltı suları da bitiyor. Yeryüzündeki suların artmasını sağlayan kar yağışıdır. Kar yağışı hem bitkiler hem de insanlar için önemli inşallah 1 veya 2 metre yağar" dedi.

"Denizli'ye karın yağması beni mutlu etti"

Kent merkezine lapa lapa yağan kar yağışından mutlu olduğunu belirten Ahsen Çavuşoğlu ise, "Denizli'ye karın yağması beni mutlu etti. Uzun zamandır kent merkezine kar yağmıyordu. En son lisedeyken lapa lapa kar yağmıştı. O yüzden çok mutlu oldum. Umarım kar birikir kartopu savaşı yaparız" diye konuştu.