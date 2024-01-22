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Lapseki Belediyesi Ara Tatil Çocuk Şenliği Başladı - Son Dakika
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Lapseki Belediyesi Ara Tatil Çocuk Şenliği Başladı

Lapseki Belediyesi'nin 'Karneler Sizden, Şenlik Bizden' sloganıyla düzenlediği ara tatil çocuk şenliği Kapalı Pazar Yeri'nde başladı. Çocuklar birbirinden güzel aktivitelerle eğleniyor.

Lapseki Belediyesi Ara Tatil Çocuk Şenliği Başladı
22.01.2024 - 11:58,  Güncelleme: 12:00
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Lapseki Belediyesi'nin 'Karneler Sizden, Şenlik Bizden' sloganıyla, Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlediği ara tatil çocuk şenliği başladı. Çocuklar birbirinden güzel aktivitelerle gönüllerince eğleniyor.

Lapseki Belediyesi Kapalı Pazar Yeri'nde dün başlayan ara tatil çocuk şenliği 23 Ocak tarihe kadar devam edecek. Saat 11.00 ile 19.00 arasında gerçekleştirilen şenlikte çocuklar ebru, seramik, ahşap, keçe, taş baskı ve kum sanatı gibi birbirinden eğlenceli atölyelerle çocuklar, yeteneklerini keşfediyor. Renkli maskot karakterlerin ve transformans robotunun yanı sıra akülü arabalar ve çeşitli oyun parklarıyla keyifli anlar yaşıyorlar. Sihirbaz gösterileri ve tiyatro performansları ise çocukları büyülüyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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