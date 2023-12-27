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Lapseki Belediyesi, marketlerde denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika
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Lapseki Belediyesi, marketlerde denetimlerini sürdürüyor

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Lapseki Belediyesi zabıta birimi ilçede faaliyet gösteren market, zincir marketlerde denetimlerini titizlikle sürdürüyor. Yeni yıla sayılı günler kala Lapseki Belediyesi zabıta ekipleri tarafından ilçe genelinde faaliyet gösteren market, süpermarket, zincir marketlerde olağan fiyat ve etiket denetimleri yapıldı.

Lapseki Belediyesi, marketlerde denetimlerini sürdürüyor
27.12.2023 - 12:17,  Güncelleme: 12:19
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Lapseki Belediyesi zabıta birimi ilçede faaliyet gösteren market, zincir marketlerde denetimlerini titizlikle sürdürüyor.

Yeni yıla sayılı günler kala Lapseki Belediyesi zabıta ekipleri tarafından ilçe genelinde faaliyet gösteren market, süpermarket, zincir marketlerde olağan fiyat ve etiket denetimleri yapıldı.

Ürünlerin fahiş fiyattan satılmasının önüne geçebilmek ve vatandaşların mağduriyetlerini ortadan kaldırabilmek adına gıda ürünleri başta olmak üzere pek çok ürün çeşidinde fiyat ve etiket kontrolü zabıta birimi ve gıda mühendisi tarafından denetimler yapılırken belirli aralıklarla devam edileceği öğrenildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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