Lapseki Belediyesi Okullar Bölgesinde Altyapı Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Lapseki Belediyesi Okullar Bölgesinde Altyapı Çalışmalarına Devam Ediyor

Lapseki Belediyesi Okullar Bölgesinde Altyapı Çalışmalarına Devam Ediyor

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Lapseki Belediyesi özellikle okullar bölgesindeki altyapı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kanalizasyon ve yağmur hattı çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor.

09.02.2024 16:05  Güncelleme: 16:08
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Lapseki Belediyesi altyapı çalışmalarına özveri ve titizlikle devam ediyor. Belediye ekipleri, özellikle okullar bölgesindeki altyapı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kanalizasyon ve yağmur hattı çalışmalarını hummalı bir şekilde yürütüyor.

Lapseki Belediyesi'nin altyapı projeleri kapsamında, okullar bölgesinin kanalizasyon ve yağmur suyu sistemlerini güçlendirmek amacıyla başlatılan çalışmalar hummalı bir şekilde sürüyor.

Belediye ekipleri, özellikle yağışlı günlerde meydana gelebilecek olumsuz durumları önlemek ve çevre sağlığını korumak için altyapıda geliştirmeler yapıyor. Çalışmalar kapsamında, okullar bölgesindeki ihtiyaçlar doğrultusunda planlanan kanalizasyon ve yağmur hattı döşeme işlemleri, ekiplerin özverili çabalarıyla hızla ilerliyor.

Lapseki Belediyesi yaptığı çalışmalarla vatandaşların güvenliği ve çocukların eğitim ortamlarının daha sağlıklı olması için altyapı çalışmalarına büyük önem veriyor. Okullar bölgesinde yürütülen kanalizasyon ve yağmur hattı çalışmaları, ekipler bu projeleri hassasiyetle sürdürüyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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