Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesi birçok kentte kutlanmaya devam ediyor.
Lazkiye kentinde, yağmura aldırış etmeyen halk Esad rejiminin yıkılışını kent meydanında kutladı. Kutlamalarda, üç yıldızlı yeni Suriye bayrağını sallayan Lazkiye halkı, açtıkları dev bayraklarla meydanda halay çekip şarkılar söyledi.
Devrik Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın da memleketi olan Lazkiye, iç savaş süresince rejimin kalesi olarak görülüyordu.
Son Dakika › Yerel › Esad rejimin kalesi olarak görülen Lazkiye'de halk kutlamalar için sokaklara döküldü - Son Dakika
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