Esad rejimin kalesi olarak görülen Lazkiye'de halk kutlamalar için sokaklara döküldü - Son Dakika
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Yerel

Esad rejimin kalesi olarak görülen Lazkiye'de halk kutlamalar için sokaklara döküldü

Esad rejimin kalesi olarak görülen Lazkiye\'de halk kutlamalar için sokaklara döküldü

Suriye'nin Lazkiye kentinde, Beşar Esad rejiminin devrilmesini kutlamak için halk yağmura rağmen kent meydanında toplandı ve yeni Suriye bayrağını sallayarak halay çekti.

12.12.2024 19:50
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Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesi birçok kentte kutlanmaya devam ediyor.

Lazkiye kentinde, yağmura aldırış etmeyen halk Esad rejiminin yıkılışını kent meydanında kutladı. Kutlamalarda, üç yıldızlı yeni Suriye bayrağını sallayan Lazkiye halkı, açtıkları dev bayraklarla meydanda halay çekip şarkılar söyledi.

REJİMİN KALESİ OLARAK GÖRÜLÜYORDU

Devrik Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın da memleketi olan Lazkiye, iç savaş süresince rejimin kalesi olarak görülüyordu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esad rejimin kalesi olarak görülen Lazkiye'de halk kutlamalar için sokaklara döküldü - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Çelikk:
    Artık sizden kurtulalım 4 7 Yanıtla
  • Çengelköylü:
    KURTULUŞ YAĞMURUYLA BEREKETİYLE GELİR RAHMET KAPILARINIZ DAİMA AÇIK OLUR İNŞAALLAH 10 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    ne kaleler gördüm hepsi yıkıldı 5 0 Yanıtla
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