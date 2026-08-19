Lice'de Ağaç Kovuklarından Bal Çıkarıldı
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde vatandaşlar ağaç kovuklarından kilolarca bal çıkardı.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde vatandaşlar, arıların izini sürerek ağaç kovuklarından kilolarca bal çıkardı.
Lice ilçesi kırsalında arıların izini süren Veysi İşiden ve beraberindekiler, ağaç kovuklarında bal arılarının ürettiği balı tespit etti. İşiden ve beraberindekiler, koruyucu kıyafetler giyerek ağacın bir kısmını kesip balı çıkardı.
Kaynak: İHA
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