 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Erzincan'da liseli gençler yaşlı adamın evini temizledi - Son Dakika
Üye Girişi

Erzincan'da liseli gençler yaşlı adamın evini temizledi

Erzincan'da lise öğrencileri, tek başına yaşayan yaşlı bir adamın evinin temizliğini ve bakımını yaparak ona sürpriz yaptılar. Gençler, Medeni Karayol'u evinden dışarıya davet ederek çay ısmarladılar ve daha sağlıklı bir evde yaşamasına katkıda bulundular. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, gençlerin bu örnek davranışını tebrik ederek onları ödüllendirdi.

Erzincan\'da liseli gençler yaşlı adamın evini temizledi
26.12.2023 - 09:37,
Abone Ol

Erzincan'da liseli gençler "İyilik Paylaştıkça Çoğalır" sloganıyla bir araya gelerek tek başına yaşayan yaşlı adamın evinin temizliğini ve bakımını yaptılar.

Erzincan'da lise öğrencilerinden oluşan gönüllü gençler, kentte müstakil evinde tek başına yaşayan Medeni Karayol isimli yaşlı vatandaşa sürpriz yaptılar. "İyilik Paylaştıkça Çoğalır" sloganıyla bir araya gelen gençler Medeni Karayol'u evinden dışarıya davet ederek çay ısmarladılar, güzel bir gün geçirmesini sağladılar. Medeni Karayol dışarıdayken gençlerin bir bölümü de bu sırada yaşlı adamın evinin temizliğini ve bakımını yaparak daha sağlıklı ve güzel bir evde yaşamasına katkıda bulundular.

Gününü gençlerle dışarıda geçirdikten sonra ikametine dönen ve evinin yeni halini gören Karayol büyük mutluluk yaşadı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'da gençlerin örnek davranışını tebrik ederek sosyal medya hesabından, "Gençler, gençler, gençler! Siz ne yaptınız. Bu şehir sizinle anlam buluyor. İyilik, bulaşıcıdır, önce yapana bulaşır. Yeter ki, gençleri anlayalım ve onlarla aynı hizada olalım. Onlar, iyilikleriyle Dünya'yı sarar." notunu paylaştı.

Vali Aydoğdu liseli gençleri teşekkür belgesiyle ödüllendirdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Erzincan, İyilik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzincan'da liseli gençler yaşlı adamın evini temizledi - Son Dakika


08:58
4 şehidimiz aynı sofrada! Kahramanlardan geriye bu fotoğraf kaldı 4 şehidimiz aynı sofrada! Kahramanlardan geriye bu fotoğraf kaldı
08:54
Motosikletli saldırganlar, sokakta yürüyen adama kurşun yağdırdı Motosikletli saldırganlar, sokakta yürüyen adama kurşun yağdırdı
08:46
Erdoğan'ın ''Gazze Kasabı'' çıkışı sonrası akılalmaz protesto! Türk kahvesi paketine İsrail bayrağı yerleştirdiler Erdoğan'ın ''Gazze Kasabı'' çıkışı sonrası akılalmaz protesto! Türk kahvesi paketine İsrail bayrağı yerleştirdiler
08:43
MasterChef'te ilk şef önlüğünü giyen isim Tahsin oldu MasterChef'te ilk şef önlüğünü giyen isim Tahsin oldu
08:35
Suç örgütlerinden ele geçirilen 23 lüks araç, emniyete teslim edildi Suç örgütlerinden ele geçirilen 23 lüks araç, emniyete teslim edildi
08:12
Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan yaşamını yitirdi Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan yaşamını yitirdi
08:00
Aşiretin sünnet düğününde rekor! 7 yaşındaki çocuğa 12 milyon 550 bin TL para takıldı Aşiretin sünnet düğününde rekor! 7 yaşındaki çocuğa 12 milyon 550 bin TL para takıldı
07:56
İmaj değiştiren Hande Erçel, saçlarını kızıla boyattı İmaj değiştiren Hande Erçel, saçlarını kızıla boyattı

Son Dakika
08:58 4 şehidimiz aynı sofrada! Kahramanlardan geriye bu fotoğraf kaldı
08:54 Motosikletli saldırganlar, sokakta yürüyen adama kurşun yağdırdı
08:46 Erdoğan'ın ''Gazze Kasabı'' çıkışı sonrası akılalmaz protesto! Türk kahvesi paketine İsrail bayrağı yerleştirdiler
08:43 MasterChef'te ilk şef önlüğünü giyen isim Tahsin oldu
08:35 Suç örgütlerinden ele geçirilen 23 lüks araç, emniyete teslim edildi
08:12 Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan yaşamını yitirdi
08:00 Aşiretin sünnet düğününde rekor! 7 yaşındaki çocuğa 12 milyon 550 bin TL para takıldı
07:56 İmaj değiştiren Hande Erçel, saçlarını kızıla boyattı
01:07 Aralarında çocuk ve yaşlılar da var! İsrail askerleri, Gazzelileri stadyumda yarı çıplak teşhir etti
00:48 510 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 09:52:49. #1.11#
SON DAKİKA: Erzincan'da liseli gençler yaşlı adamın evini temizledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement