Lohusa Buluşması Gerçekleşti

Aydın Şehir Hastanesi Obstetri Servisi'nde düzenlenen 'Lohusa Buluşması' etkinliğinde, yeni doğum yapan anneler bir araya gelerek doğum sonrası süreç hakkında bilgi aldı.

Hastane yöneticilerinin de katıldığı etkinlikte lohusa annelerle emzirme, anne sütünün önemi, bebek bakımı ve doğum sonrası süreç hakkında sohbet edildi. Annelerin merak ettiği sorular ebe ve hemşireler tarafından yanıtlanırken, katılımcılar deneyimlerini de birbirleriyle paylaşma fırsatı buldu. Sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleştirilen etkinlikte, annelerin doğum sonrasında karşılaşabilecekleri süreçler hakkında bilgi edinmeleri ve ihtiyaç duydukları konularda sağlık çalışanlarından destek almaları sağlandı.

Aydın Şehir Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, anne ve bebeklerin sağlıklı bir başlangıç yapabilmeleri için sağlık hizmetlerinin yanı sıra bilgilendirme ve destek çalışmalarının da sürdürüleceği belirtildi.