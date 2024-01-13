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LojiDer, basın mensuplarıyla ilk toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika
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LojiDer, basın mensuplarıyla ilk toplantısını gerçekleştirdi

Lojistik Hizmet Sağlayıcılar Derneği (LojiDer), sektördeki güncel gelişmeleri ve gelecek planlarını basın mensuplarıyla paylaşmak amacıyla düzenlediği toplantıda, kuruluş amacını ve misyonunu açıkladı. Derneğin kurucu üyeleri ve basın mensuplarının katıldığı toplantıda, LojiDer'in sektörde yeni ve güçlü bir ses olma vizyonuyla kurulduğu vurgulandı.

LojiDer, basın mensuplarıyla ilk toplantısını gerçekleştirdi
13.01.2024 - 17:13,
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Yeni kurulan LojiDer, ilk toplantısında basın mensuplarıyla bir araya geldi

İSTANBUL - Lojistik Hizmet Sağlayıcılar Derneği (LojiDer), bugün düzenlediği toplantıyla sektördeki güncel gelişmeleri, amaçlarını ve gelecek planlarını basın mensuplarıyla paylaştı.

Lojistik Hizmet Sağlayıcılar Derneği'nin, Şişli'de bir otelde düzenlediği basın toplantısına derneğin kurucu üyeleri Şerife Türünç, Kayıhan Özdemir Turan, Ekonomist ve Yeminli Mali Müşavir Muhammet Bayram ve basın mensupları katıldı. 30 Ekim 2023'te kurularak uluslararası ve ulusal lojistik hizmetleri sunan firmaları bir çatı altında toplamayı misyon olarak belirlemiş olan derneğin kurucu üyesi Şerife Türünç'ün basın bildirisini okudu. Toplantıda daha sonra dernek yönetimi basın mensuplarının sorularını cevapladı.

LojiDer Derneğinin kurucu üyesi Şerife Türünç "Lojistik Hizmet Sağlayıcılar Derneği, Türkiye Cumhuriyeti'nin 2'nci yüzyılın ilk günü olan 30 Ekim 2023 tarihinde ülkemizde ulusal ve uluslararası lojistik hizmet sağlayan ve taşımacılık karayolu, denizyolu havayolu, demiryolu, depolama, katma değerli hizmetler paketleme, etiketleme, barkodlama, paletleme, sipariş ve stok yönetimi, destekleyici hizmetler muayene, ekspertiz, gözetim, bağlama ve emniyete alma, konteyner astarı serimi, fumigasyon uygulaması, gümrükleme ve lojistik hizmet sigortası alanlarında iştigal eden firmaları aynı çatı altında bir araya getirmek amacıyla, lojistik sektöründe yeni ve güçlü güçlü bir ses olma vizyonu ile kurulmuştur. 1 Bölgede 150 Üye Derneğimizin kuruluş tarihinden bugüne geçen kısa zamanda üye sayımız 150 olmuştur. Meslektaşlarımızın çok değerli bu desteği ile ülkemizin 7 bölgesinden üyelerimiz bulunmaktadır. Lojistik Hizmet Sağlayıcılar Derneği, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak ülküsü ve ortak akıl ile hareket eden ve ülkemizin her ilinde üretilen lojistik hizmetin sesi olan bir Sivil Toplum Kuruluşu olacaktır" şeklinde konuştu.

Lojider Derneğinin kurucu üyesi Kayıhan Özdemir Turan "LojiDer, Lojistik Hizmet Sağlayıcılar Derneği'nin kısa adı. LojiDer Hizmet Sağlayıcılar Derneği Sektörümüzde yeni kurulan bir dernek. 30 Ekim 2023 tarihi itibariyle kurulduk. Bugün de sizlerle ilk defa basın bildirimizle çıktığımız yolda sektörümüze bilgi vermek adına bir aradayız. Sektörümüzde ülkemizin ekonomisine, sektörümüzün hem ulusal hem de uluslararası lojistik hizmeti üretilen tüm branşlarındaki firmalarımızın üye olabileceği Türkiye'nin ikinci yüzyılında yeni bir ses, yeni bir güçle yola çıktık. Heyecanlıyız, hedeflerimiz var. Güzel şeyler istiyoruz. Lojistik kavramını oluşturan tüm paydaşlarımızın bir çatı altında toplandığı bu yeni derneğin de ülkemize ve sektörümüze güzel katkılar yapacağına inanıyoruz. Lojistiğin hayatımızdaki yerini hep beraber tüm toplum bütün vatandaşlar olarak pandemi döneminde sonrasında ne yazık ki 6 Şubat depreminde gördük, yaşadık, hissettik. Lojistik aynı. Bir tanım yapmak gerektiğinde vücudumuzdaki damarlardaki kan gibi kesildiği an hayat duruyor. Bu önemli hizmeti derneğimizin bünyesinde toplanan hizmet sağlayıcılarla ileriye taşımak amacıyla çıktığınız yolda heyecanla yürüyeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel LojiDer, basın mensuplarıyla ilk toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika


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