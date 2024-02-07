Londra'da Kahramanmaraş Depremleri Anısına Sergi Açıldı - Son Dakika
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Londra'da Kahramanmaraş Depremleri Anısına Sergi Açıldı

Londra\'da Kahramanmaraş Depremleri Anısına Sergi Açıldı

Londra'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anısına gazeteci Yunus Dalgıç'ın çektiği fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı. Sergiye çok sayıda yabancı ve Türk katıldı. Dalgıç, sergiyi depremde hayatını kaybedenlere ve kız kardeşi Kübra Dalgıç Öge'ye adadığını belirtti.

07.02.2024 18:19
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İngiltere'nin başkenti Londra'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anısına, gazeteci Yunus Dalgıç'ın deprem bölgesinde çektiği fotoğraflarının yer aldığı sergi açıldı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler, dünyanın birçok noktasında çeşitli program ve etkinliklerle anıldı. Depremlerde hayatını kaybedenler anısına, Londra'da İHA muhabiri Yunus Dalgıç'ın Hatay'da çektiği fotoğraflarının yer aldığı "Earth's Sigh" adlı fotoğraf sergisi açıldı. Sergiye çok sayıda yabancı ve Türk katıldı.

Dalgıç yaptığı açıklamada, "Gurbette yaşayanlar olarak ülkemiz için her zaman her şartta elimizden gelen bütün desteği vermeye hazırız. Depremin üstünden bir yıl geçmesine rağmen acımız hala taze. Bugün bu sergiye gelen bir çok kişi belki imkanlar dahilinde depremzedeler için elinden gelenin en iyisini yapmaya gayret etti. Bugün bu sergiyi depremde hayatını kaybedenler ile geçtiğimiz hafta trafik kazasında yaşamını yitiren kız kardeşim Kübra Dalgıç Öge'ye adıyorum" dedi.

Düzenlenen fotoğraf sergisinde yaklaşık 35 fotoğraf yer alırken, Dalgıç'ın çektiği fotoğraflardan biri Türkiye Foto Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen yılın basın fotoğrafları yarışmasında Mustafa Pekcan Özel ödülüne layık görüldü. - LONDRA

Kaynak: İHA

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