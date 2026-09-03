Lonely Planet Kararıyla Kapadokya Avrupa\'nın En İyi Kış Destinasyonu Seçildi

UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesinde yer alan Kapadokya, dünyanın önde gelen seyahat yayınlarından Lonely Planet tarafından Avrupa'da kışın ziyaret edilecek en iyi destinasyon seçildi.

Lonely Planet, 21 Ağustos 2026 tarihinde yayımladığı "The 13 Best Places to Visit in Europe in Winter" başlıklı seçkisinde Avrupa'nın kış aylarında ziyaret edilebilecek en iyi 13 destinasyonunu sıraladı. Listenin zirvesinde Türkiye'den Kapadokya yer aldı.

Kapadokya; İspanya'dan Fuerteventura ve Bilbao, Portekiz'den Madeira ve Alentejo, Fransa'dan Cöte d'Azur ve Lyon, Almanya'dan Bavyera Alpleri, Yunanistan'dan Santorini, İtalya'dan Cinque Terre, Macaristan'dan Budapeşte ve Finlandiya'dan Lapland gibi Avrupa'nın dünyaca ünlü turizm destinasyonlarını geride bıraktı.

Lonely Planet'in değerlendirmesinde Kapadokya'nın kış aylarında karla birlikte daha etkileyici bir görünüme kavuştuğuna dikkat çekildi. Kar örtüsünün peribacaları, doğal kaya oluşumları, kayalara oyulmuş tarihi evler ve kiliselere farklı bir görünüm kazandırdığı belirtildi.

Kış aylarının bölge açısından düşük sezon olması nedeniyle ziyaretçilere daha sakin bir keşif imkanı sunduğu ifade edilirken, Keşlik Manastırı, Kaymaklı Yeraltı Şehri ve Göreme Açık Hava Müzesi gibi önemli turizm noktalarının daha az yoğunlukta gezilebildiği vurgulandı.

Bölgedeki yeraltı şehirleri ve kayalara oyulmuş mekanların soğuk ve yağışlı havalarda da ziyaret imkanı sunduğuna dikkat çekilen değerlendirmede, açık hava aktiviteleri kapsamında Ihlara Vadisi'ndeki kış yürüyüşleri de öne çıkarıldı.

Kapadokya'daki butik mağara otellerinin de kış deneyiminin önemli unsurlarından biri olduğu belirtilirken, bölgenin simgesi haline gelen sıcak hava balonlarının yıl boyunca uçtuğu hatırlatıldı.

Kapadokya'nın Avrupa'nın en iyi kış destinasyonu seçilmesinin ardından Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Aslanbay, Lonely Planet'ın Kapadokya'yı Avrupa'da kışın ziyaret edilecek en iyi destinasyon olarak göstermesinin, bölgede son yıllarda yürütülen koruma ve sürdürülebilir turizm çalışmalarının uluslararası alandaki karşılığının önemli göstergelerinden biri olduğunu belirtti.

Kapadokya Alan Başkanı Aslanbay, açıklamasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un vizyonuyla hayata geçirilen Kapadokya Alan Başkanlığı modelinin, eşsiz coğrafyanın korunması, düzenlenmesi ve sürdürülebilir turizm anlayışıyla geleceğe taşınması açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Kapadokya'nın doğal ve kültürel mirasının korunurken turizm faaliyetlerinin belirli bir düzen ve disiplin içerisinde yürütülmesini sağlayan bütüncül bir yönetim anlayışının oluşturulduğunu kaydeden Aslanbay, peribacalarından vadilere, kaya oluşumlarından kültürel mirasa kadar bölgenin titizlikle korunduğunu ve ziyaretçi deneyimi ile hizmet kalitesinin sürekli geliştirildiğini belirtti.

Aslanbay, "Bugün Kapadokya yalnızca belirli dönemlerde ziyaret edilen bir destinasyon olmaktan çıkarak dört mevsim farklı deneyimler sunan güçlü bir dünya markasına dönüşüyor. Lonely Planet gibi dünyanın önde gelen seyahat yayınlarından birinin Kapadokya'yı Avrupa'nın en iyi kış destinasyonu olarak listenin zirvesine taşıması da doğru koruma ve sürdürülebilir turizm politikalarının uluslararası alandaki karşılığını göstermesi bakımından son derece kıymetli" ifadelerini kullandı.

Kapadokya'nın doğal ve kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılması ve dünya turizmindeki marka değerinin daha da yükseltilmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Aslanbay, açıklamasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un liderliğinde yürütülen koruma çalışmalarına vurgu yaptı.