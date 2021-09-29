LÖSEV'den Yaşam Sertifikası - Son Dakika

LÖSEV Halkla İlişkiler Sorumlusu Yasemin Durukan, Belediye Başkanı Alim Işık'ı makamında ziyaret ederek, Başkan Işık'a LÖSEV Yaşam Sertifikası'nı takdim etti.

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Halkla İlişkiler Sorumlusu Yasemin Durukan, Belediye Başkanı Işık'ın makamında gerçekleşen ziyarete lösemi hastalığı ve LÖSEV'in çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Lösemi hastalığının bulaşıcı olmayan, tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu vurgulayan Durukan, löseminin tedavisinde gönüllülük esasının çok önemli olduğunu belirtti.

Kütahya Belediyesi'nin LÖSEV ve Lösemili çocuklar için üstüne düşen görevi yerine getireceğini dile getiren Başkan Işık, LÖSEV'in en önemli sivil toplum kuruluşlarından birisi olduğunu hatırlatarak, bağışlanan her kanın yeni bir hayat olduğunun unutulmaması gerektiğini ifade etti.

Ziyaret sonunda LÖSEV Halkla İlişkiler Sorumlusu Yasemin Durukan, Başkan Işık'a LÖSEV'e verdiği desteklerden dolayı LÖSEV Yaşam Sertifikası verdi. - KÜTAHYA