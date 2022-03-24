LÖSEV, Diyarbakır'da kayıtlı vatandaşlara et dağıttı - Son Dakika
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LÖSEV, Diyarbakır'da kayıtlı vatandaşlara et dağıttı

24.03.2022 14:27
LÖSEV, Diyarbakır'da kayıtlı vatandaşlara et dağıttı

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), Türkiye'nin dört bir yanında lösemi ve kanserle savaşan aileleri 12 ay boyunca taze kırmızı et ve et ürünleri ile destekliyor.

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), Türkiye'nin dört bir yanında lösemi ve kanserle savaşan aileleri 12 ay boyunca taze kırmızı et ve et ürünleri ile destekliyor.

LÖSEV tarafından 'Mutlu Et' projesi kapsamında bu yıl yüz bin aileye et yardımı yapılacak. Özelikle sağlıklı beslenme zincirinin en önemli halkalarından biri olan protein, lösemi-kanser tedavilerinde hayati önem taşıyor. LÖSEV'in et desteğinden her yıl on binlerce hasta ve ailesi faydalandığı bildirildi.

Hastalar, vakumlu ambalajlarda taze et olarak ya da LÖSEV et kart ile büyük marketlerden, hijyenik koşullarda, kaliteli et ve et ürünlerine ulaşıyor. LÖSEV'in 2022 Kurban Bayramına kadar 81 ilde yaptığı dağıtımların aralıksız süreceği belirtildi. Diyarbakır'da yapılan et ve et ürünleri yardımında LÖSEV'e kayıtlı hasta ve ailelerine et ve et ürünleri sunuldu. LÖSEV'in et yardımından faydalanan aileler, LÖSEV'e bağış yapan hayırseverlere kendilerinin de hayır dualarını sundukları ifade etti. - DİYARBAKIR

LÖSEV, Diyarbakır'da kayıtlı vatandaşlara et dağıttı
LÖSEV, Diyarbakır'da kayıtlı vatandaşlara et dağıttı
LÖSEV, Diyarbakır'da kayıtlı vatandaşlara et dağıttı

YORUMLAR
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Diyarbakır, Türkiye, Lösemi, LÖSEV, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel LÖSEV, Diyarbakır'da kayıtlı vatandaşlara et dağıttı - Son Dakika


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