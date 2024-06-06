LÖSEV Gönüllüsü: LÖSEV'i ikinci ailem olarak kabul ettim

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GÖKAY ŞİMŞEK

(BİLECİK)- Bilecik'te yaşayan LÖSEV gönüllüsü Güler Durmaz, üç yıldır kanser tedavisi gördüğünü, tedavinin çok maliyetli olduğunu belirterek "Tiroit tedavisinde aldığım bir ilacın miktarı 500 TL mesela. Aylık ilaç alıyorum onu devlet ödemiyor. Yani maddi olarak sıkıntı. LÖSEV maddi olarak sıkıntı çekenlere aynı zamanda kemoterapi alanlara maddi olarak destek veriyor. Aynı zamanda manevi olarak da" dedi.

Lösemili Çocuklar Vakfı'nın (LÖSEV) Kurban Bayramı kampanyasına ilişkin vatandaşları bilgilendiren kanser hastası Güler Durmaz, maddi durumu olmayan kanser hastalarına çok önemli katkılarda bulunduklarını belirterek, LÖSEV'i ikinci ailesi olarak gördüğünü ifade etti.

Güler Durmaz şunları söyledi:

"Bilecik'te LÖSEV gönüllüsü olarak çalışıyorum. Aynı zamanda kendim de üç yıldır kanser tedavisi görüyorum. Bilecik'te esnafı ve halkı kurban kampanyası ile ilgili bilgilendirme çalışmaları yapıyorum. Biraz da, 'zengin hastalığı' derler ya öyle bir şey söyleyeyim. Ben tedavimi kemoterapi, radyoterapimi İstanbul'da oldum. Üç yıldır Bilecik'teyim. Şu anda ilaçlı ve kontrol amaçlı tedavim devam ediyor. Sıkıntılar dediğim gibi, kendim tiroit tedavisi de görüyorum. Tiroit tedavisinde aldığım bir ilacın miktarı 500 TL mesela. Aylık ilaç alıyorum onu devlet ödemiyor. Yani maddi olarak sıkıntı. LÖSEV maddi olarak sıkıntı çekenlerin aynı zamanda kemoterapi alanlara maddi olarak destek veriyor. Aynı zamanda manevi olarak da. Gerçekten biz LÖSEV'i ikinci aile olarak kabul ettik. Ben kendim şahsen kendi ailemin dışında ikinci bir ailem olarak LÖSEV'i kabul ettim. Yani her konuda maddi ve manevi kayıtlı olan tüm hastaların yanındadır. Türkiye'de de en güvenilir kurumlardan birisi diyebilirim."