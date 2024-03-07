Lozan'da Filistin'e Destek Mitingi Düzenlenecek

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Filistin halkına destekler sürüyor. Avrupa Müslüman Forumu'nun desteğiyle, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı 9 Mart'ta Lozan'da bir miting düzenlenecek. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin genel merkezinin önünde Filistin'de yaşananlara ilişkin farkındalık oluşturulması hedeflenen mitinge, Avrupa'nın dört bir yanından katılım bekleniyor.

Mitinge gerekçe olarak, Gazze'deki soykırımın sona erene kadar İsrail Devleti'ni Uluslararası Olimpiyat Hareketi'nden ve olimpiyat oyunlarından hariç tutulması gösterilirken; bu anlamda uluslararası kamuoyuna çağrı yapılacağı kaydedildi. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin İsrail'i, Paris'teki 2024 Olimpiyat Oyunları da dahil olmak üzere tüm spor etkinliklerinden menetmesi beklentisiyle atılan adımın, mevcut yönetimin siyasi duruşuna tahammül edilemediğinin bir göstergesi olduğu kaydedildi. - İSTANBUL